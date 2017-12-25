Порошенко поручил обеспечить медпомощью пленных после обмена

Президент Петр Порошенко поручил обеспечить медицинской помощью пленных украинцев после их обмена, который запланирован на 27 декабря.

Об этом вечером 25 декабря сообщили представитель президента в ТКГ в Минске по вопросам Донбасса, вице-спикер ВР Ирина Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

По ее словам, такое поручение глава государства дал в ходе совещания, состоявшегося 25 декабря при участии главы СБУ Василия Грицака.

"Президент дал поручение, что все заложники, которые будут освобождены 27 декабря, должны пройти медицинскую и психологическую реабилитацию в больницах, которые раньше лечили только депутатов, министров, но теперь их двери будут открыты для наших (освобожденных) пленных", - заявила Геращенко.

В свою очередь Минобороны поручено "сделать все для того, чтобы наши ребята и женщины, которые будут освобождены, были доставлены к своим семьям", добавила она.

Как известно, ранее Геращенко заявила, ссылаясь на данные СБУ, что на территории оккупированного Донбасса боевики незаконно удерживают 170 граждан Украины. При этом боевики подтверждают удержание только 97 человек, 74 из которых будут освобождены 27 декабря.

25 декабря главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко заявил, что обмен пленными состоится 27 декабря.

Кум президента РФ и переговорщик от Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Виктор Медведчук заявил, что обмен пленных состоится по предварительно оговоренной формуле "306 на 74". Ранее в понедельник он встретился с главарями ОРДЛО и патриархом РПЦ Кириллом в Даниловом монастыре в Москве.

Украинская правда