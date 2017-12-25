Порошенко доручив забезпечити меддопомогою полонених після обміну

Президент Петро Порошенко доручив забезпечити медичною допомогою полонених українців після їх обміну, який заплановано на 27 грудня.

Про це ввечері 25 грудня повідомила представник президента у ТКГ в Мінську з питань Донбасу, віце-спікер ВР Ірина Геращенко в ефірі телеканалу "112 Україна".

За її словами, таке доручення глава держави дав під час наради, що відбулася 25 грудня за участю глави СБУ Василя Грицака.

"Президент дав доручення, що усі заручники, яку будуть звільнені 27 грудня, мають пройти медичну і психологічну реабілітацію у лікарнях, які раніше лікували лише депутатів, міністрів, але тепер їх двері будуть відчинені для наших в'язнів", - заявила Геращенко.

У свою чергу Міноборони дано доручення "зробити все для того, щоб наші хлопці та жінки, які будуть звільнені, були доставлені до своїх родин", додала вона.

Як відомо, раніше Геращенко заявила, посилаючись на дані СБУ, що на території окупованого Донбасу бойовики незаконно утримують 170 громадян України. При цьому бойовики підтверджують утримання лише 97 осіб, 74 з яких будуть звільнені 27 грудня.

25 грудня ватажок бойовиків ОРДО Олександр Захарченко заявив, що обмін полоненими відбудеться 27 грудня.

Кум президента РФ та переговорник від України у тристоронній контактній групі у Мінську Віктор Медведчук заявив, що обмін полонених відбудеться за раніше домовленою формулою "306 на 74". Раніше у понеділок він зустрівся з ватажками ОРДЛО та патріархом РПЦ Кірілом у Даниловому монастирі у Москві.

Українська правда