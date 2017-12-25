Захарченко назвав дату обміну полоненими

Ватажок бойовиків ОРДО Олександр Захарченко заявив, що обмін полоненими відбудеться 27 грудня.

Про це повідомляє "РИА Новости".

"Сьогодні були обговорені останні умови, і 27 числа цього місяця відбудеться обмін за формулою "306 на 74", - сказав Захарченко.

Цю заяву ватажок бойовиків зробив після зустрічі з главою РПЦ патріархом Кірілом, а також кумом президента РФ Віктором Медведчуком.

"Я сподіваюся, що обмін полоненими, який відбудеться, покладе початок цьому процесу, тому що в списки не ввійшли всі ті, хто ще деякий час буде перебувати в полоні, але висловлюю палку надію на те, що цей перший етап триватиме подальшими зусиллями зі звільнення всіх, хто перебуває в ув'язненні ", - сказав після зустрічі патріарх Кіріл.

25 грудня патріарх Кіріл зустрівся з ватажками ОРДЛО та лідером "Українського вибору" і кумом Путіна Віктором Медведчуком у Даниловому монастирі у Москві.

Реакції України на ці заяви поки не було.

Як відомо, 20 грудня Тристороння контактна група у Мінську підтвердила плани сторін щодо обміну утримуваних осіб до Нового року.

До того бойовики ОРДЛО надіслали до мінської групи додаткові списки людей, яких вимагають включити у перелік осіб на звільнення, що веде до зриву процесу обміну полоненими.

13 грудня Геращенко повідомила, що дата обміну заручниками поки не узгоджена, бо українська сторона не може силою відправити до окупованих територій Донбасу тих, хто не хоче туди повертатися.

Раніше повідомлялося, що запитувані ватажками ОРДЛО заручники не бажають повертатися на непідконтрольні Києву території Донбасу.

5 грудня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактній групі щодо Донбасу Мартін Сайдік заявив, що сторони конфлікту не визначилися з датою обміну утримуваних осіб.

Разом з тим, підкреслив він, сторони взяли на себе зобов'язання здійснити обмін утримуваних осіб до новорічних та різдвяних свят.

29 листопада на переговорах у Мінську сторони конфлікту на Донбасі домовились про формат обміну полоненими.