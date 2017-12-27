В Киеве судья на Land Rover сбил насмерть пешехода – СМИ

В Голосеевском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.

Об этом сообщило в Facebook сообщество dtp.kiev.ua.

По его данным, авария произошла на ул. Васильковская, вблизи ВДНХ.

Сообщается, что внедорожник Land Rover сбил мужчину на пешеходном переходе. От травм пострадавший скончался на месте.

По данным источников "Громадського" в МВД, за рулем авто находился судья Васильковского межрайонного суда Киевской области Сергей Корниенко.

Издание отмечает, что в декларации судьи с такой же фамилией и именем в графе "транспортные средства" указана та же модель - Land Rover, что и была на месте ДТП.

Патрульные полицейские, которые присутствовали на месте ДТП, сообщили, что водитель внедорожника уехал для прохождения теста на содержание алкоголя в крови.

"Когда мы приехали на место ДТП, то увидели скорую помощь, которая констатировала смерть мужчины. Погибший мужчина 1959-го года", - рассказала патрульная Алина Гориленко.

Внедорожник с места аварии эвакуируют.