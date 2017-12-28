Дело Довгого: САП ответила на эмоциональное заявление Луценко

Специализированная антикоррупционная прокуратура считает законным закрытие уголовного производства в отношении народного депутата Олеся Довгого, а реакцию на это решение генерального прокурора Юрия Луценко "слишком эмоциональной".



Об этом говорится в комментарии САП, обнародованном 28 декабря в Facebook.



"Недавно опубликованный пост достопочтенного генерального прокурора о неприемлемости закрытия уголовного производства в отношении Довгого О.С. является преждевременным и чрезмерно эмоциональным", – говорится в сообщении.



По мнению САП, такому заключению должно предшествовать детальное исследование собранных доказательств, изучение оснований для закрытия, анализ всех материалов уголовного производства, как подтверждающих вину лица, так и оправдывающих его.



В САП напоминают, что досудебное расследование о незаконном выделении земельных участков сессией Киевсовета 01.10.2007 осуществлялось больше года прокуратурой города Киева. В дальнейшем расследование в июне 2017 года было поручено осуществлять совместной группе детективов НАБУ и следователей прокуратуры города Киева.



"Вместе с тем следует отметить, что" наступательная позиция "инициаторов этого производства - прокуратуры города Киева исчезла после того, как погасли все камеры средств массовой информации по окончании заседания комитета Верховной Рады", - говорится также в комментарии САП.



"Получив свою долю пиара в СМИ другие правоохранительные органы и их руководители забыли сообщить обществу о наличии недостатков досудебного расследования", - отмечают прокуроры.



"Именно поэтому объявление подозрения Довгому не было осуществлено сразу после снятия с него депутатской неприкосновенности, а попытки прокуроров САП достучаться до коллег-правоохранителей относительно дальнейшей судьбы этого производства были восприняты без всякого энтузиазма", – объясняют в САП.



По словам прокуроров, факт отсутствия доказательств для объявления сообщения о подозрении и завершения досудебного расследования путем направления в суд обвинительного акта подтвержден также позицией собственно Генеральной прокуратуры Украины.



Там напоминают, что 22 ноября ГПУ направила в адрес Специализированной антикоррупционной прокуратуры докладную записку заместителя Генерального прокурора Стрижевской А.А, согласованную генеральным прокурором.



В САП утверждают, что этим документом фактически было отказано в подписании окончательного подозрения, поскольку "...отсутствуют данные о том, что Довгий О.С., является должностным лицом в понимании примечания к ст. 364 УК, а следовательно не является субъектом указанного преступления, отсутствуют сведения, подтверждающие факт злоупотребления властью… не доказано в чем именно заключалось злоупотребление Довгого О.С., что именно он должен был делать и чего не имел права делать: не установлено в чьих интересах он действовал...".



В САП напоминают, что решение о закрытии уголовного производства принято по результатам допросов 41 свидетеля, в том числе 35 депутатов Киевсовета, во время которых не получено доказательств давления или указаний со стороны Довгого относительно результатов голосования за выделение земельных участков.



Большинство депутатов не помнит событий пленарного заседания 1 октября 2007 года.



"Учитывая изложенное, принято законное решение о закрытии уголовного производства в связи с тем, что не установлены достаточные доказательства для доказательства виновности лица в суде и исчерпаны возможности их получить", - отмечают в антикоррупционной прокуратуре.



САП подчеркивает, что приняла решение о закрытии лишь в отношении лица подозреваемого, а не уголовного производства в целом, что позволяет привлечь к ответственности всех виновных лиц при наличии доказательств и законных оснований.



"Кроме того, считаем неприемлемым подобное высказывание по уголовному преследованию лица в социальных сетях, а не в формате принятия процессуального решения в производстве", - резюмируют в САП.

Как сообщалось, генеральный прокурор Юрий Луценко возмутился решением Специализированной антикоррупционной прокуратуры о закрытии уголовного производства в отношении народного депутата Олеся Довгого и назвал его "неприемлемым".



Сам народный депутат группы "Воля народа" Олесь Довгий обвинил генерального прокурора в злоупотреблении служебными полномочиями и давлении на подчиненных.