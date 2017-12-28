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Луценко возмутился решением САП закрыть дело Довгого

Четверг, 28 декабря 2017, 13:55

Генеральный прокурор Юрий Луценко считает решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры о закрытии уголовного производства в отношении народного депутата Олеся Довгого "неприемлемым".

Об этом генпрокурор написал 28 января в Facebook.

"Решение процессуального руководителя в уголовном производстве о его закрытии на основании п. 3 ч. 1 ст. 284 УПК – "в связи с невозможностью установить достаточные доказательства для доказательства виновности лица в суде и исчерпанием возможности их получения "вызывает и удивление и возмущение", – пишет Луценко.

По его мнению, "доказательства по делу Довгого есть".

"Их слышала вся страна и на их основе ВР сняла неприкосновенность с депутата. Во-вторых, если САП хотела собрать больше доказательств, то за 5 месяцев это должно быть сделано", - пишет Луценко.

"Следовательно, 1438 га земли незаконно украли, но САП не может доказать – кто. Поэтому сегодня прокуратура Киева зарегистрировала производство по факту растраты имущества в особо крупных размерах (ст 191 УКУ) при отчуждении более тысячи гектаров столичной земли на острове Жуков через так называемые кооперативы. Срок давности по этой статье УК - 15 лет", – отметил генпрокурор.

Как сообщалось, Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла производство в отношении народного депутата из группы "Воля народа" Олеся Довгого из-за недостаточности собранных доказательств.

Отмечалось, что по результатам допросов 41 свидетеля, в том числе 35 депутатов Киевсовета, не было получено никаких доказательств давления или указания со стороны Довгого относительно результатов голосования за выделение земельных участков.

"В связи с десятилетней давностью событий, являющихся предметом исследования в уголовном производстве, а также уничтожением электронной системы информационного обеспечения Киевсовета, учитывая показания большинства свидетелей в уголовном производстве и отсутствии других процессуальных источников получения доказательств, следствием фактически исчерпаны возможности получить достаточные доказательства для доказательства виновности Довгого О.С. в суде", – отметили в САП.

Темы: ДовгийАнтикоррупционная прокуратураГенпрокуратура
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