Суд оставил в СИЗО соратника Саакашвили Дангадзе

Апелляционный суд Киева отказался отпустить из СИЗО соратника экс-президента Грузии, лидер партии "Движение Новых сил" Саакашвили Севериона Дангадзе.



Об этом сообщил судья, передают Украинские Новости.



Апелляционный суд в четверг оставил в силе решение Печерского районного суда, который 6 декабря арестовал Дангадзе на 2 месяца.



Защита Дангадзе просила суд заменить меру пресечения в виде ареста на личное обязательство.



Как известно, Апелляционный суд должен рассмотреть апелляцию Дангадзе еще 19 декабря.



Генпрокуратура называет Севериона Дангадзе посредником между Саакашвили и Сергеем Курченко в договоренностях о финансировании акций протеста в Киеве в обмен на интересы членов преступной группировки из окружения Виктора Януковича.



Генпрокуратура обнародовала запись якобы разговора Саакашвили и Курченко.