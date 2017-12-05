Акції Саакашвілі фінансувались за рахунок Курченка – Луценко

Генпрокурор Юрій Луценко заявляє, що екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі фінансував свої акції в Україні за рахунок злочинного угруповання Януковича, зокрема, Сергія Курченка.

Про це він сказав на брифінгу 5 грудня.

"Оприлюднюю 1 частину операції СБУ і Генеральної прокуратури по зриву плану реваншу прокремлівських сил в Україні. Це стосується співпраці низки політиків, у першу чергу Міхеіла Саакашвілі, з членами злочинного угруповання Януковича, у першу чергу Сергія Курченка, за гроші яких Саакашвілі та наближені до нього особи проводили фінансування ініційованих ними акції протесту, метою яких було захоплення державної влади в Україні", - сказав Луценко.

Крім того, за його словами, акції Саакашвілі мали на меті сприяти зупиненню кримінального переслідування членів злочинного угрупування Януковича-Курченка та допомогти "відновити контроль над активами, які вони придбали свого часу в Україні у кримінальний спосіб".

"Встановлено, що особа наближена до Саакашвілі, а саме громадянин України Северіон Дангадзе, за узгодженням з самим Саакашвілі, звернувся через довірену особу до Курченка, що переховується від правоохоронців у Москві, з пропозицією фінансування діяльності Саакашвілі в обмін на інтереси членів злочинного угрупування", - сказав Луценко.

Він додав, що правоохоронці зафіксували факт отримання оточення Саакашвілі з російського боку "близько півмільйона доларів".

"Приблизно половину суми було вручено Северіону Дангадзе під контролем українських спецслужб. З переписуванням номерів купюр і фіксацією самої передачі", - сказав генпрокурор.

Він пояснив, що з ГПУ співпрацювали декілька українців у Москві, які дали закриті свідчення в рамках цього кримінального провадження.

"Саме їхня діяльність дозволила оприлюднити аудіо- і відеодокази фінансування діяльності Саакашвілі з боку Курченка та інших членів злочинної організації, безпосередньо пов’язаних з ФСБ РФ", - сказав Луценко.

Він додав, що 30-хвилинниій фільм від ГПУ "покаже всю глибину падіння деяких псевдополітиків України, які за жадобою особистої влади пішли на зраду українських національних інтересів".

ГПУ показала запис розмов Саакашвілі і Курченка

"Я хотів би, щоб це відео чули і бачили ті, хто зараз перешкоджає СБУ виконувати свій конституційний обов'язок – затримувати людей, котрі підозрюються в особливо тяжких злочинах проти української держави", - сказав Луценко.

Після цього почалася демонстрація відео.

Як відомо, вранці 5 грудня соратник екс-президента Грузії Давид Сакварелідзе заявив, що у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі на вулиці Костьольній ламають двері і проводять обшук.

Саакашвілі під час обшуку виліз на дах і погрожував, що зістрибне.

Адвоката Саакашвілі Руслана Чорнолуцького та народних депутатів до квартири Саакашвілі не пускали.

Пізніше адвокат Павло Богомазов, який вийшов з квартири Саакашвілі повідомив, що Саакашвілі "озвучили, що його підозрюють у сприянні поваленню державного режиму".

Після цього Саакашвілі у супроводі понад десятка осіб вивели з квартири.

Активісти заблокували автомобіль СБУ з екс-президентом Грузії.

Пізніше в СБУ повідомили, що затримали Саакашвілі в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 (Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності – ред.) Кримінального кодексу України.

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