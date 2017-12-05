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ГПУ показала запис розмов Саакашвілі і Курченка

Вівторок, 5 грудня 2017, 12:12
ГПУ показала запис розмов Саакашвілі і Курченка

Під час брифінгу у вівторок генеральна прокуратура оприлюднила запис начебто розмови екс-президента Грузії Міхаіла Саакашвілі і Сергія Курченка.  

Перед цим генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у Саакашвілі був телефон для зв’язку Саакашвілі та Курченка.

Далі було оприлюднено відео, де Саакашвілі начебто домовляється з ним про співпрацю.

Зокрема, Саакашвілі і Курченко домовляються, що узгодять контактних осіб, через яких будуть узгоджувати майбутні плани.

 
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Як відомо, у понеділок правоохоронці арештували одного з лідерів "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі, керівника Київського обласного осередку "РНС" Северіона Дангадзе.

Прокуратура стверджує, що він "за узгодженням з самим Саакашвілі, звернувся через довірену особу до Курченка, що переховується від правоохоронців у Москві, з пропозицією фінансування діяльності Саакашвілі в обмін на інтереси членів злочинного угрупування".

Вранці 5 грудня соратник екс-президента Грузії Давид Сакварелідзе заявив, що у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі на вулиці Костьольній ламають двері і проводять обшук.

Саакашвілі під час обшуку виліз на дах і погрожував, що зістрибне.

Адвоката Саакашвілі Руслана Чорнолуцького та народних депутатів до квартири Саакашвілі не пустили.

Пізніше адвокат Павло Богомазов, який вийшов з квартири Саакашвілі повідомив, що Саакашвілі "озвучили, що його підозрюють у сприянні поваленню державного режиму".

Після цього Саакашвілі у супроводі понад десятка осіб вивели з квартири. 

Активісти заблокували автомобіль СБУ з екс-президентом Грузії.

Пізніше в СБУ повідомили, що затримали Саакашвілі в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 (Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності – ред.) Кримінального кодексу України.

Дивіться онлайн подій Затримання Саакашвілі.

Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: СаакашвіліКурченкоГенпрокуратура
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