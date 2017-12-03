На оккупированной Луганщине горняки попали под завал на шахте

На территории Луганской области, оккупированной боевиками, на шахте "Черкасская" в г.Зимогорье два горняка попали под завал, один травмированный доставлен в больницу.

Об этом сообщает онлайн-ресурс боевиков "ЛИЦ" со ссылкой на данные "МЧС ЛНР".

Отмечается, что обвал породы произошел на глубине 680 метров при демонтаже крепей.

"В результате ЧП горный мастер 1968 г.р. с ушибом грудного отдела позвоночника в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в Луганскую клиническую больницу, два горнорабочих 1964 и 1986 г.р. оказались под завалами", - заявили боевики.

Поисково-спасательная операция продолжается