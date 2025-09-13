В Португалии обнаружили возможную причину аварии фуникулёра в Лиссабоне

Трагедия с фуникулёром Glória в Лиссабоне, которая унесла жизни 16 человек, могла произойти из-за замены стального троса на новый с полимерным сердечником.

Источник: Expresso со ссылкой на экспертов Института высших технических исследований (IST) и инженеров

Детали: Шесть лет назад старый стальной трос заменили на другой, но система крепления осталась прежней. Со временем материал мог ослабнуть в месте крепления из-за нагрева, вибрации и деформации, что и привело к катастрофе.

Реклама:

Государственная транспортная компания Carris, которая отвечала за техническое обслуживание, должна была проверить новую систему после замены троса, однако этого не сделала. Кроме того, ночная инспекция, которую компания якобы провела за 18 часов до аварии, вызывает серьёзные сомнения: описанные в отчёте работы требовали значительно больше времени, чем было указано.

Предварительный отчёт GPIAAF (Бюро по предотвращению и расследованию авиационных и железнодорожных аварий) подтвердил, что трос ослаб именно в точке крепления к верхней части кабины. Речь идёт не об обрыве, а о "пластической деформации". Окончательные выводы должны быть опубликованы через 45 дней.

Ещё одной причиной масштабности трагедии стало то, что тормоза не сработали. По мнению специалистов IST, это свидетельствует о "грубых конструктивных ошибках", которые являются "недопустимыми в наше время".

РЕКЛАМА:

Справка: "Глория", которая вмещает более 40 человек, является одним из трех фуникулеров в столице Португалии и имеет статус национального памятника.

Он соединяет центр Лиссабона с районом Байрру-Алту и активно используется как жителями, так и туристами.

Два вагона, соединенные одним тросом, курсируют параллельно вверх и вниз по холму на несколько сотен метров.

Предистория: