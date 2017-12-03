Бойко пожаловался на побои в Международный арбитражный суд

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Воскресенье, 3 декабря 2017, 23:39

Арестованный на 2 месяца с альтернативой залога в 49 млн грн владелец "Житомирской кондитерской фабрики" Игорь Бойко пожаловался на задержание и побои во время доставки в СИЗО в Международный арбитражный суд (PCA).

Решение суда по жалобе Бойко обнародовал экс-советник Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

"Президент Арбитражного Трибунала David D.Caron дал украинской власти срок - сутки - для немедленной остановки всех незаконных действий в отношении избитого и арестованного бизнесмена Бойко. Суд указал в своем приказе все последние факты - арест, избиение, похищение, отказ СИЗО принять (Бойко) из-за травм, угрозу жизни и здоровью", - заявил Портнов.

Он добавил, что "все, что установит Суд, станет основой обвинительного приговора" для украинской стороны.

В документе, который обнародовал Портнов, отмечается, что Бойко подал иск против Украины и "обратился в Трибунал с просьбой о предоставлении чрезвычайной помощи".

"В заявлении указано, что 1 декабря Бойко был арестован, заключен под стражу, доставлен в неизвестное место, избит до состояния, в котором  не мог быть доставлен в центр задержания (СИЗО), и находится в отделении неотложной помощи Киевской городской больницы в слабом состоянии", - говорится в тексте.

Учитывая обстоятельства, истец просит суд о "временном распоряжении, чтобы Украина со всеми соответствующими органами власти приняла меры по его защите и помешала третьим лицам принимать меры, которые могут угрожать здоровью, жизни, физической безопасности и моральной и психологической целостности" Бойко. 

По решению Трибунала, Украина должна отреагировать на заявление Бойко до полудня 5 декабря.

Как известно, 2 декабря партнер Игоря Бойко Денис Долинский заявил, что Печерский райсуд Киева арестовал владельца "Житомирской кондитерской фабрики" на два месяца с альтернативой залога.

Спикер МВД Артем Шевченко сообщил, что подозреваемый - гражданин США и одновременно РФ - в 2010 г. путем рейдерских действий завладел имуществом кондитерской фабрики, лишив права собственности своего партнера - тоже гражданина США, и именно за эти действия его сейчас привлекают к уголовной ответственности.

Украинская правда

Темы: суд Киев СИЗО Пашинский
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