В Харькове неизвестный со взрывчаткой захватил отделение "Укрпочты", внутри есть люди

В Харькове на ул.Шевченко возле ТЦ "Рост" неизвестный захватил отделение "Укрпочты".

Как сообщает корреспондент УП, представители полиции на месте происшествия сообщили, что в захваченном помещении находятся люди.

Территория возле места инцидента оцеплена, на месте находятся около 20 авто патрульной полиции, пожарные и "скорая". На месте также работают взрывотехники.

На перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко движение транспорта полностью перекрыто. По данным местного издания "057.ua", дороги в районе станции метро "Киевская" частично перекрыты, пробка образовалась примерно в километр длиной.

В полиции Харькова официально инцидент УП не прокомментировали, отказавшись подтвердить сам факт происшествия.

В свою очередь спикер Нацполии Украины Ярослав Тракало сообщил УП, что по предварительной информации, неизвестный мужчина захватил помещение отделения "Укрпочты", внутри есть люди.

"По предварительной информации, мужчина в помещении "Укрпочты" сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15:20 о требованиях ничего не известно", - сообщил Тракало.

На место выехала следственно-оперативная группа и руководство харьковской милиции.

Полиция просит журналиста УП не снимать событие на месте происшествия. По состоянию на 15:50 на место инцидента приехали кинологи. Тракало добавил, что сообщение об инциденте поступило от мужа женщины, которая работает на "Укрпочте" по линии 102 в 14:40. "По его словам, в отделение вошел мужчина в маске с целью ограбления", - отметил Тракало. Место инцидента на ул. Шевченко в Харькове оцеплено Все фото - Евгений Руденко

Как известно, в конце декабря Украинский институт исследования экстремизма обнародовал данные о том, что в 2017 году количество террористических атак в Украине сократилось по сравнению с прошлым годом, однако ежемесячно в Украине осуществляют более 120 терактов.

Евгений Руденко, УП