Захват "Укрпочты": По непроверенной информации, в заложниках - 11 человек, есть дети

19439 просмотров
Суббота, 30 декабря 2017, 17:01

В Харькове в заложниках у неизвестного, захватившего отделение "Укрпочты", по непроверенной информации - 11 человек, среди которых 2 детей.

Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех в эфире "112 Украина".

Бех отметил, что среди заложников может быть 9 взрослых и двое детей, но пока подтверждения этой информации нет.

"Мы не понимаем, ни какая взрывчатка у этого человека, ни оружие. Он ведет себя абсолютно спокойно. Сейчас на месте присутствует следственно-оперативная группа, группа переговорщиков. Мы устанавливаем все обстоятельства", - отметил он.

Бех отметил, что человек связывается с полицией, используя телефоны заложников.

"Мы пока не понимаем его требований. Вопрос в том, что он говорит, что не все заложники были освобождены в ходе переговоров, которые недавно состоялись", - сказал Бех.

В то же время корреспондент УП с места событий сообщает, что правоохранители предполагают, что у мужчины, который захватил заложников, могут быть сообщники. 

Полиция проверяет людей, которые собрались возле почтового отделения и просит уходить людей с детьми, которые  находятся рядом. 

На место инцидента прибыл КОРД, полиция расширяет оперативный периметр вокруг места инцидента, людей, собравшихся рядом, оттесняют дальше. 

Ближе к зданию "Укрпочты" подъехали две машины пожарной службы и 6 машин "скорой".

Кафе и небольшие магазины, расположенные рядом с "Укрпочтой", закрываются.

 
Полиция проверяет людей, собравшихся у почтового отделения в Харькове, захваченного неизвестным. Полиция подозревает, что у него могут быть сообщники.
Полиция проверяет людей, собравшихся у почтового отделения в Харькове, захваченного неизвестным. Полиция подозревает, что у него могут быть сообщники.
 
 
Все фото - Евгений Руденко, УП

Как известно, 30 декабря в Харькове на ул.Шевченко возле ТЦ "Рост" неизвестный захватил отделение "Укрпочты". В помещении "Укрпочты" находятся люди, полиция уточняет информацию о них.

По данным Нацполиции,  неизвестный заявил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15:20 о его требованиях ничего не известно. 

Украинская правда

Темы: Харьков полиция Укрпочта заложники
powered by lun.ua
По теме
Харьков: У задержанного - проблемы с законом, нуждается в помощи психиатров 30 декабря 2017, 22:41
Харьков: Все заложники освобождены, нарушитель задержан 30 декабря 2017, 20:27
Неизвестный в захваченной "Укрпочте" рассказывал заложникам о вариантах взрыва 30 декабря 2017, 19:37
Все новости
Главные новости
НАБУ задержало на взятке бывшего председателя Львовского облсовета
В полиции рассказали подробности освобождения харьковских заложников
Яценюк и жена Авакова отдали свои доли "Эспрессо" сыну Жеваго
Харьков: Все заложники освобождены, нарушитель задержан
Все новости
Книги

"Жменька тепла для мамы". Отрывок из книги Саши Дерманского

Итоги года

14 полезных для киевлян сервисов, которые появились в 2017

исследование

Глобальное потепление угрожает даже "чемпионам по выживанию"