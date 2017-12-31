Порошенко перечислил достижения Украины за год

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Воскресенье, 31 декабря 2017, 16:52

Достижениями и позитивными изменениями Украине в текущем году стали безвизовый режим с ЕС, реформы - медицинская, образовательная и пенсионная, а также масштабные ремонты дорог.

Об этом заявил президент Петр Порошенко, подводя итоги 2017 года.

"Год 2017 выдался непростым. Но мы смогли доказать всему миру, что объединившись, украинцы способны на великие свершения и победы", - отметил президент.

К достижениям и положительным моментам глава государства также причислил первый полет самолета Ан-132, проведение "Евровидения" в Киеве, победы украинского бокса, в частности Александра Усика и Василия Ломаченко, участие украинский в "Играх непокоренных".

Также Порошенко напомнил об усилении украинской армии в течение года и освобождении пленных.

Украинская правда

Темы: Порошенко
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