73 на 233: Геращенко уточнила кількість полонених, яких обміняли

Під час обміну заручниками в середу українська сторона передала бойовикам 233 особи, забрала – 73.

Про це розповіла уповноважена президента з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко, передає прес-служба апарату Верховної Ради.

"Звільнено 73 українських заручники, які тривалий час незаконно утримувались на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей", - сказала вона.

За її словами, українська сторона, своєю чергою, передала 233 особи зі списку у 306 шляхом помилування та звільнення їх з-під варти.

Геращенко розповіла, що вони вчинили злочини, але до них було застосовано зміну запобіжного заходу або процедуру помилування у тих випадках, де це було дозволено законодавством.

Вона наголосила, що серед переданих немає таких, які вчинили вбивства та інші важкі злочини, що не підпадає під процедуру помилування.

За її інформацією, серед звільнених бойовиками - бійці батальйону "Кривбас" Микола Герасименко та Олександр Лазаренко, яких бойовики незаконно утримували ще з лютого 2015 року, після Дебальцева.

Також серед звільнених - представник Нацгвардії Євген Чуднєцов, якого бойовики засудили до 30 років, який зазнав страшних катувань у катівнях ОРДО.

Також серед звільнених є легендарні "кіборги" – Олександр Морозов та Іван Ляса, які найдовше були в заручниках, ще з оборони Донецького аеропорту.

Крім того, за її словами, вдалося звільнити військовослужбовців Олександра Олійника, Олексія Кодьмана, Олексія Кириченка та Олександра Каліна, яких поранених схопили бойовики у період з кінця 2014 до початку 2016 року, під час найважчих бойових дій на фронті.

Інформацію про кількість заручників підтвердили в Генеральній прокуратурі.

"За інформацією заступника генпрокурора Анжели Стрижевської, остаточні цифри обміну 73/233. З тих, кого ми забрали з непідконтрольною території, одна жінка відмовилася повертатися, сказала, що має проукраїнську позицію, але сім'я в Донецьку, тому вона залишається. 26 осіб відмовилися їхати до ОРДО/ОРЛО", - процитувала слова Стрижевської речниця генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

Як повідомлялося, у середу завершився обмін ув’язнених між бойовиками Донбасу та українською стороною. представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко казала, що українська сторона отримала 74 заручників.

Представник України в гуманітарній підгрупі контактної групи Віктор Медведчук заявляв, що з 306 чоловік українська сторона передала бойовикам 237 осіб.