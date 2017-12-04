Активисты назвали условия снятия блокады телеканала NewsOne

Активисты, которые в воскресенье, 3 декабря, заблокировали один из въездов в офис телеканала NesOne, пообещали снять блокаду после выполнения ряда требований.

Об этом сообщает dt.ua.

Участники блокировки заявили, что владелец телеканала, народный депутат Евгений Мураев, должен "покаяться за сепаратистские высказывания".

Кроме того, они требуют уволить "самых ватных" ведущих и изменить редакционную политику канала с "ватной прокремлевской" на "патриотическую проукраинскую".

"До тех пор, пока этого не произойдет, наша мирная акция будет продолжаться", - заявил активист Алексей Середюк.

Сердюк добавил, что канал блокируют ветераны АТО и представители различных общественных организаций.

Как известно, 3 декабря неизвестные в камуфляже и балаклавах заблокировали телеканал NewsOne мешками с песком и колючей проволокой, заявляя, что не согласны с "политикой канала". Они заявили, что требуют извинений от владельца телеканала, нардепа Евгения Мураева, который назвал Революцию Достоинства "государственным переворотом власти".

Мураев в свою очередь заявил, что к блокированию телеканала причастен руководитель "Братства" Дмитрий Корчинский.

Журналисты NewsOne обратились к президенту Петру Порошенко и главе МВД Арсену Авакову с просьбой вмешаться в ситуацию.