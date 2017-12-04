Садового вызвали в СБУ из-за карты с ОРДЛО

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Понедельник, 4 декабря 2017, 14:10

Мэра Львова Андрея Садового вызвали в СБУ из-за карты с так называемыми "народными республиками ДНР и ЛНР", представленной на форуме безопасности во Львове.

Об этом Садовый сказал во время общения с бойцами АТО, которые пикетировали его кабинет в связи с этим инцидентом, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"Я сегодня в 15.00 часов должен идти в СБУ, так как меня вызывают  в качестве свидетеля по этому форуму. СБУ вместо того, чтобы заниматься террористами, будут общаться", - отметил львовский мэр.

Он отметил, что многих смутила карта, которая была размещена во время форума.

"Это карта, была размещена на европейском сайте и она была как иллюстрация к русской оккупации территорий по Европе. Там были показаны оккупированные территории в Молдове, в Грузии, в том числе в Украине. Было показано, что в оккупации находится Крым и в оккупации находится часть Донецкой и Луганской областей ", - сказал Садовый.

По его словам, он пересмотрел эту статью и "она в принципе объективная", а кто-то просто "попробовал подать определенную информацию под определенными акцентами".

Как известно, 30 ноября, председатель Львовской облгосадминистрации Олег Синютка пообещал подать заявление в СБУ о поддержке "народных республик" со стороны организаторов и участников Львовского безопасности форума, который проходил в помещении Украинского католического университета (УКУ).

Основанием стал тот факт, что на англоязычной карте позади участников форума были перечислены поддерживаемые Россией ячейки сепаратизма - Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, Донецка и Луганска "народные республики", а также аннексирован Крым.

Украинская правда
Темы: Садовый Львов ОРДЛО СБУ
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