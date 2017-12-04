В Левочкина отреагировали на проверку НАБУ его имущества

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Понедельник, 4 декабря 2017, 18:17

Народный депутат от "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин опровергает наличие у него и членов его семьи земли в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба народного депутата.

"Все принадлежащее и используемое Сергеем Левочкиным имущество, в том числе на территории Украины и Французской республики, приобретено в соответствии с требованием закона и отражено в его декларации, опубликованной на сайте НАПК", - сообщили в нардепа.

У Левочкина назвали обнародование такой информации "негативной информационной кампании", которую связали с его политической деятельностью.

Как известно, ранее в СМИ появилась информация, что Национальное антикоррупционное бюро хочет проверить законность приобретения заместителем председателя фракции "Оппозиционный блок" Сергеем Левочкиным 11 га земли под Киевом и дома во Франции.

Темы: Левочкин НАБУ декларации
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