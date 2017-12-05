Военный прокурор Кулик пострадал при задержании Саакашвили - секретарь суда

Экс-военный прокурор, а ныне - заместитель начальника Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ Константин Кулик не явился на судебное заседание по делу о незаконном обогащении за того, что пострадал при задержании экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает юрист Центра противодействия коррупции Андрей Савин из зала суда.

Само заседание не состоялось из-за отсутствия обвиняемого Константина Кулика.

Юрист ЦПК спросил у секретаря суда Титкова И.Ю. о причинах переноса заседания. В ответ секретарь судьи Голосеевского района столицы Д.М. Волгарь сообщила, что обвиняемый в незаконном обогащении экс-военный прокурор "пострадал" и находится в больнице. Именно поэтому его адвокаты просили перенести судебное заседание "на неопределенный срок".

Отмечается, что дело Кулика уже год слушается в суде, однако за это время произошло всего 4 заседания.

Это - первый в Украине судебный процесс по незаконному обогащению чиновника.

Соответствующая статья появилась в Уголовном кодексе в 2015 году.

Экс-военный прокурор сил АТО Константин Кулик - первый в Украине чиновник, который обвиняется в незаконном обогащении. Ему грозит лишение свободы до 5 лет и конфискация имущества. Дело расследовали детективы Национального антикоррупционного бюро.

НАБУ и САП обвиняют Кулика в том, что его расходы превышают его доходы и что он скрывает свои дорогие покупки.

Огромное состояние, которое не может объяснить прокурор, стало известно после журналистского расследования.