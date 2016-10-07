НАБУ завершило расследование против прокурора АТО Кулика

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 7 октября завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного обогащения Константина Кулика, военного прокурора сил АТО.

Об этом сообщает НАБУ.

Стороне защиты предоставлен доступ к материалам досудебного расследования. Обвинительный акт будет сформирован после завершения этого процесса.

"Следовательно, скорость передачи дела в суд зависит от того, сколько времени Константин Кулик будет изучать материалы производства", - отметили в НАБУ.

Расследование по фактам возможного незаконного обогащения военного прокурора сил АТО Константина Кулика НАБУ было начато 25 декабря 2015.

НАБУ и САП обвиняют Кулика в том, что его расходы превышают его доходы и скрывает свои дорогие покупки.

Украинская правда