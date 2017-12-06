Госдеп США рассказал, как помог НАБУ

3921 просмотр
Среда, 6 декабря 2017, 10:05

Поддержка Соединенных Штатов Америки способствовала открытию 333 антикоррупционных производств в Украине и раскрытию 108 дел.

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США по случаю проведения Глобального форума по возврату активов (GFAR).

Отмечается, что США с конца 2013 года усилили помощь Украине для укрепления правовой системы, развития правоохранительных органов, гражданского общества ради преодоления коррупции.

"Внешняя помощь США способствовала аресту Украиной примерно 1,3 миллиарда долларов наличными, с выявлением более 3,24 миллиардов долларов из похищенных государственных средств", – отмечается в сообщении.

"Специалисты правоохранительных органов США вошли в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), чтобы способствовать наращиванию способности к борьбе с коррупцией и возмещению активов, усилить общие антикоррупционные усилия Украины", – отмечает также Госдеп США.

"Поддержка США способствовала 333 уголовным делам, 207 сообщениям о подозрении и завершению 108 обвинений по делам, связанным с коррупцией. Текущее программирование будет продолжать строить эти достижения", – заявляет американское ведомство.

Госдеп добавляет, что США также предоставляют финансирование через Институт фискального прозрачности, который сотрудничает с организациями гражданского общества.

Темы: США НАБУ коррупция деньги
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Спецпрокурор США просит Deutsche Bank предоставить данные о счетах Трампа - СМИ 6 декабря 2017, 07:46
Трамп подтвердил намерение перенести посольство США в Иерусалим 6 декабря 2017, 04:06
Госдеп США призывает разрядить ситуацию с Саакашвили 6 декабря 2017, 01:20
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Саакашвили позвал следователей в палаточный городок
Хроника 6 декабря. Кучма "сливает" Януковича, а тот сдает Украину Путину
В Киеве - попытка штурма палаточного городка Саакашвили
ОБСЕ: на Донбассе в 5 раз увеличилось количество взрывов
Все новости
Фото, видео

Сказка в лесу. Голландские художники создали "цифровых фей"

исследование

Как победить пиратский контент?

другой город

В харьковских трамваях и троллейбусах ввели единый электронный билет