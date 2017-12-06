Порошенко о Саакашвили: В Москве не жалеют ни сил, ни денег

Президент Петр Порошенко заявляет, что власть уважает право граждан на мирный протест, но будет давать решительный отпор всем попыткам дестабилизировать ситуацию в стране.

Об этом он сказал во время торжеств по случаю Дня ВСУ 6 мая во Львовской области.

"Армия не для того держит фронт, чтобы враг орудовал в глубоком тылу. Мы даем подобным делам отпор. И я чувствую поддержку общества", - сказал Порошенко.

Он добавил, что поскольку украинская армия успешно держит оборону на востоке страны, то Москва делает ставку на, то чтобы "бить в спину, взрывать изнутри, дестабилизировать ситуацию в стране".

"В Москве не жалеют сил. И денег у них куры не клюют. И фамилии тут ни при чем. Думал, что меня трудно чем-то удивить. Но то, что вчера увидела и услышала вся страна, ошеломило и шокировало всех", - сказал Порошенко.

Он поблагодарил СБУ и ГПУ за профессиональную работу "по защите национальных интересов и государственности".

"Что радует, что украинский народ - еще до наших силовиков - профинансированую из Москвы гоп-компанию раскусил еще раньше, и поэтому проигнорировал тот лагерь под Верховной Радой", - сказал глава государства.

"Президент и правительство уважают право людей на мирный протест. Это очень важно, чтобы это право людей было защищено. И мы (это - ред.) демонстрировали на протяжении последних недель, хотя организаторы на самом деле жаждали крови, всеми силами провоцировали силовиков. И очень важно, что они не поддались на провокации", - добавил Порошенко.

По его словам, на терпеливость силовиков организаторы акций даже жаловались в РФ.

"На терпеливость наших правоохранительных органов, они - как следует из перехваченных разговоров с Москвой, - даже до того Москвы жаловались", - подытожил Порошенко.