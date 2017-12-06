На скользкой крыше. Как Луценко и СБУ ловили Саакашвили, но не поймали

На трибуні Верховної Ради з кам'яним обличчям стоїть генеральний прокурор Юрій Луценко.

Поки з екрану сесійної зали лунають записи перехоплених СБУ розмов нібито "зв'язкового" скандального олігарха Сергія Курченка і "правої руки" Міхеіла Саакашвілі, за спиною генпрокурора, у президії Ради, розігрується цікава сцена.

Віце-спікер Оксана Сироїд відвернулась від Андрія Парубія та Ірини Геращенко і про щось перемовляється з фракцією "Самопомочі". На її обличчі грає одразу цілий ансамбль емоцій: і здивування, і обурення, і насмішкуватий протест.

Спікер Парубій максимально сконцентровано дивиться на екран, щоразу болісно морщачись, коли звідти лунають звуки мату.

Перша його заступниця Ірина Геращенко доповнює цю мізансцену, усіма своїми жестами демонструючи обурення й огиду.

Коли з динаміків чути слова, що Курченко хотів би в'їхати в Україну "так само ефектно, як Саакашвілі", Геращенко хапається за скроні і починає махати руками перед грудьми.

Жести ці нагадують спробу відігнати від себе якусь огидну комаху.

– Ну, що ви? – цікавиться на екрані нібито представник Курченка у нібито соратника Саакашвілі Северіона Дангадзе.

– Та нічого. Сиділи там з Соболєвим, Семенченком, Давидом, Мішою і Костенком, обговорювали завтрашній день, – відповідає той. На цих словах депутати з секторів влади починають обурено у-укати, показуючи ставлення до своїх колег, згаданих у розмові.

– Якась несерйозна група революціонерів, – продовжує "людина Курченка", викликаючи в депутатів, які щойно обурювалися, хвилю нестримного сміху.

Луценку не до жартів – він стоїть на трибуні такий само серйозний, як і до того. Він прийшов сюди розповісти, що за вистава розігрувалася цілий день вівторка, 5 грудня, у самому центрі Києва, хто і чому затримав Саакашвілі, хто і чому знову безславно випустив його з рук силовиків.

Луценко прийшов вимагати від Міхо здатися. Хоча сам Саакашвілі був зовсім поруч, всього за кілька десятків метрів від генпрокурора.

По інший бік стін парламенту екс-президент Грузії вимагав від Луценка піти у відставку.

Що відбувалося під час спроби затримання грузинського експата, і як його визволяли з полону – у матеріалі "Української правди".

"На майдані коло церкви революція гуде"

У неділю, 3 грудня, у центрі Києва Міхеіл Саакашвілі провів кількатисячний марш "Народний імпічмент" з вимогою відставки президента Петра Порошенка.

Читайте также Задержание Саакашвили А вже через два дні двері квартири на вулиці Костьольній, 7, де живе Саакашвілі, виламували силовики.

Кілька десятків патрульних авто, пожежники і "швидкі", представники СБУ, Нацгвардії і поліції у повному обмундируванні… Вранці 5 грудня вулиця Костьольна в центрі Києва нагадувала майданчик для зйомок голлівудського блокбастера.

– Алло, Люся, тут таке робиться! – кричить у трубку літній чоловік. – Кажуть, взяли диверсантів з Росії. Зараз будуть штурмом брати. Та не хвилюйся, я акуратно! Тут скраю постою.

– Діду, з якого краю?! – каже йому хлопець в уніформі з нашивкою "Донбас". – Поки всі будуть стояти скраю, ми країну остаточно проср*м.

– А що там сталося, внучок? Кого зловили? – цікавиться пенсіонер, з недовірою розглядаючи квадрокоптер, який дзинчить над головою.

– Прокинься, діду, бариги хочуть Міхо закрити! – відповідає ветеран АТО і рішуче йде до скупчення силовиків. – Мі-ша! Мі-ша! СБУ – це ФСБ!

– Мі-ша! Мі-ша! – повторює за ним літній чоловік і зливається з натовпом. – Люся, я тобі потім передзвоню. Ім-піч-мент!

Але таким революційним запалом зачаровуються не всі.

– Одні влаштували цирк у шоломах, а другі знайшли для себе нового месію. Краще б на роботу йшли, – бурчить один з перехожих і йде далі у своїх справах.

"Саакашвілі, який живе на даху"

Про те, навіщо силовики навідалися на Костьольну, користувачі соцмереж дізнаються близько восьмої ранку від Давида Сакварелідзе, соратника Саакашвілі.

На своїй сторінці у Facebook він повідомив, що у квартирі лідера "Руху нових сил" зламали двері і проводять обшук.

"У гості" до Саакашвілі пробивалися представники Генпрокуратури та СБУ. Поки влада тільки готувалася озвучити причини затримання грузина, пристрасті на Костьольній розпалювалися.

Саакашвілі не втрачає час дарма та робить екстравагантний вчинок, який має всі шанси стати одним з найпопулярніших політичних мемів. Під час обшуку він виривається на дах, погрожуючи зістрибнути вниз.

Грузинський опозиціонер вигукує лайки на адресу Порошенка, перш ніж група "спецназівців" евакуює його в безпечне місце.

У цей час під будинком №7 теж "спекотно". Через півтори години після початку обшуку тут уже кілька сотень активістів. Вони починають штовхатися з силовиками, намагаючись прорватися до свого лідера.

Один з прихильників Саакашвілі залазить на газову трубу на фасаді будинку №5. Спочатку він кидає петарди в бік поліції, а потім дістає дволітрову пляшку з жовтуватою рідиною.

– Назад, с*ки, у мене бензин, я зараз спалю себе! – несамовито кричить він і, схоже, не жартує.

Правда, біля завзятого революціонера вмить з'являються не менш завзяті двоє міцних хлопців з нашивками "СБУ". Кілька секунд боротьби – і чоловіка, який вилив весь вміст пляшки на голови "спецназівців", тягнуть до автозака.

Пізніше, уже в наручниках, активіст розповів УП, що його звуть Іван Українець. Він з Коростеня. Жив у наметовому містечку біля Верховної Ради. На Костьольну прийшов, щоб звільнити Саакашвілі "з лап негідників".

– Мене дістало це свавілля. Хотів на той світ забрати з собою кілька "мусорів", – роздратовано пояснює він.

"Нас усіх зґвалтували"

Саакашвілі виводять з квартири ближче до 10:00. Одразу стає зрозуміло, що його прихильники налаштовані серйозно. Мікроавтобус СБУ з екс-президентом Грузії намагається вирулити по вулиці Трьохсвятительській у бік Європейської площі. Але застряє там на довгих майже чотири години.

Влада підтягує сюди додаткові сили Нацгвардії, а прихильники Саакашвілі перекривають дорогу автомобілями. Підтягуються і нардепи, щодо яких згодом буде розпочато провадження за перешкоджання роботі працівників правоохоронних органів.

– Київ, вставай! – розривається мегафон. – Кияни, хто дивиться цю трансляцію, підтягуйтеся в центр. Закривайте магістралі, паралізуйте адмінбудівлі. Ре-во-лю-ція! Банду – геть! Їм-піч-мент!

На Європейській площі люди починають розбирати бруківку, як у 2013-му. За кілька годин тут відбувається з десяток серйозних сутичок із силовиками, які до останнього намагалися розчистити коридор і вивезти Саакашвілі.

Люди снують у різні боки, захоплені "революційним запалом". За ним, до речі, прихильники Саакашвілі не помітили одного з впливових депутатів НФ Андрія Іванчука. Давнього друга Арсенія Яценюка знайомий підвозив по Трьохсвятительській у Раду після зустрічі в готелі "Інтерконтиненталь".

Але постоявши в заторі, Іванчук вирішив пройтися до Європейської площі пішки. Про те, що в цей момент відбувається на розі з Костьольною, "фронтовик" навіть не здогадувався.

Євген Руденко, УП

Врятував Іванчука від розмов із розпаленими соратниками Саакашвілі великий капюшон на куртці, який дозволив "фронтовику" не стати мимовільним учасником акції зі звільнення Саакашвілі.

Силовики кілька разів намагаються розігнати прихильників лідера "Руху нових сил" сльозогінним газом. Ті, кому дістається найбільше, втрачають рівновагу на певний час і, задихаючись, сідають на асфальт. До них поспішають медики, щоб надати екстрену допомогу. Іноді дістається і нацгвардійцям, яких одразу відводять до "швидкої".

– Побачила по інтернету, що тут робиться, і зразу приїхала, – розповідає УП мітингувальниця Ірина Голікова. – Мені здається, це схоже на початок нового Майдану. Саакашвілі, звичайно, не той нещасний студент, якого кийками побили. У нього, зрозуміло, є якийсь свій хитрий план. Але влада вже зовсім совість втратила. Таких маски-шоу навіть за Януковича не було.

Словесні перепалки затягувалися, а маневри силовиків викликали у сторонніх спостерігачів подив, бо складно піддавались поясненню. То тут, то там виникали сутички, у той час як правоохоронці намагалися "розбити" натовп і розчистити шлях для мікроавтобуса з Саакашвілі.

Розв’язка патової ситуація сталася миттєво. Декілька прихильників Саакашвілі, що зривали бруківку, розбили заднє скло в авто, і мітингувальники його просто фізично витягли з машини СБУ.

Правда, з однієї руки Саакашвілі на цей момент уже було знято наручники. Він з ними до вечора так і проходив і пообіцяв, що залишить їх "для Луценка і Порошенка".

Згодом генпрокурор фактично визнав, що Міхо відпустили самі співробітники СБУ. Щоправда, вину поклав на Нацполіцію, яка не дала підтримки.

"П'ять працівників СБУ зрештою були оточені цим натовпом, ще семеро були відрізані в іншому автомобілі, і, на жаль, без достатнього підкріплення з боку Національної поліції закінчилося все це втечею з-під варти самого Міхеіла Саакашвілі, що є само по собі кримінальним злочином", – розповів Луценко депутатам про втечу Саакашвілі.

Перші кадри Саакашвілі на волі нагадували вересневий "прорив кордону" – знову щільне коло соратників і втішений Саакашвілі проходить буквально повз правоохоронців, які, схоже, інструкцій на випадок такого перебігу подій від керівництва не отримували.

Провівши імпровізований мітинг під стінами Олександрівського костелу, лідер "Руху нових сил" транзитом через партійний офіс направився до Верховної Ради, де вже два місяці як отаборилися його прихильники.

План "Руська зима"

Поки в центрі Києва силовики намагалися вивезти Саакашвілі, а його прихильники – звільнити свого лідера, Юрій Луценко вийшов на брифінг, щоб розповісти, що саме інкримінується екс-президенту Грузії.

За словами генпрокурора, українські спецслужби зірвали план-реванш "Руська зима", який мав посприяти розхитуванню політичної ситуації членами угруповання "Сім'ї" екс-президента Віктора Януковича за допомогою політиків в Україні.

Масові акції, організовані Саакашвілі в останні кілька місяців в різних містах України, за версією ГПУ, були частиною цього плану, який фінансувався українським олігархом-утікачем Сергієм Курченком.

Головним фігурантом у справі проходить не сам Саакашвілі, а голова київського обласного осередку "Руху нових сил" Северіон Дангадзе, оскільки він напряму начебто спілкувався з довіреною особою Курченка на предмет фінансування масових акцій.

Загальна сума фінансування – 500 тисяч доларів, які надходили трьома траншами, що й зафіксували правоохоронці.

fb Severion Dangadze

Дангадзе інкримінують державну зраду (стаття 110 Кримінального кодексу) і співпрацю з членами організованого злочинного угруповання (стаття 256 КК), у той час як самому Саакашвілі – лише останню статтю.

На підкріплення своїх слів Луценко продемонстрував журналістам, а згодом і депутатам у Раді, аудіо- і відеодокази, якими оперують силовики. На плівках Дангадзе в деталях розповідає начебто довіреній особі Курченка про те, скільки коштував "прорив кордону" соратниками Саакашвілі у вересні та плани щодо силового захоплення влади.

У свою чергу на відео зафіксовано момент передачі частини грошей та телефону, за допомогою якого потім начебто відбулася безпосередня розмова Саакашвілі з Курченком.

Саакашвілі факт розмови спростовує, плівки називає фейком та каже, що взагалі не знає, хто такий Курченко.

Проте, за словами генпрокурора, дії Саакашвілі є лише однією частиною масштабного плану з розхитування ситуації в країні, а екс-президент Грузії – не єдиний політик, який у ньому фігурує.

"Хочу підкреслити, що це лише одна частина цього плану. Можу сьогодні проанонсувати, що далі буде. Інші відомі на всю Україну українські політики також вв'язалися в ще більш небезпечні ігри, і ми обов'язково доповімо суспільству і про них. У час, коли буде вигідно слідству", – підкреслив Луценко.

Перегукування через стінку Ради

У ніч на понеділок, 4 грудня, СБУ і прокуратура провели операцію з затримання Дангадзе, що охопила буквально всю країну: від Буковеля до Лубен. Після затримання "Сєвєра" було вирішено арештувати і Саакашвілі.

Остання нарада, на якій обговорювали деталі затримання, за словами Луценка, відбулася напередодні.

"Учора ввечері ми провели нараду, на якій було прийнято, що здобутих доказів достатньо для затримання Міхеіла Саакашвілі для пред'явлення йому підозри", – розповів генпрокурор.

За даними УП, Порошенко був обізнаний з матеріалами на Саакашвілі і його соратника. Бачили їх і в таборі "фронтовиків".

Але СБУ і ГПУ самі планували й організовували затримання Саакашвілі, і про те, що воно відбудеться вже у вівторок вранці, знало доволі обмежене коло людей. Наприклад, як переконують в оточенні глави МВС Арсена Авакова, міністра поставили до відома про операцію незадовго до її початку.

Аваков тільки вимагав не арештовувати Саакашвілі і не садити його до камери.

"Тут усі все розуміють. Жертву з нього ніхто робити не хоче", – пояснює логіку такої позиції співрозмовник в НФ.

Любой конфликт имеет только законный путь разрешения - пока не будет решения суда - все происходящее не найдет решения. Саакашвили обязан подчинится требованиям закона, пройти законную процедуру и ответить на предьявленные обвинения, а не провоцировать кровь и столкновения! — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 5 декабря 2017 г.

Вранці вівторка фракція БПП провела "екстрене" засідання за участі генпрокурора. Юрій Луценко прибув на зустріч близько 9:20 і розповів колишнім колегам по фракції, що відбувається на Костьольній.

Тут же генпрокурор пояснив, що вони з СБУ мають "залізобетонні" докази про зв'язок Саакашвілі і Курченка. Самі депутати з цього приводу були небагатослівні і просили журналістів дочекатися пояснень від Луценка, який мав з’явитися в Раді після обіду.

У цей день генпрокурор разом з представниками антикорупційних відомств мав розставити крапки над "і" в іншій гучній історії – затриманням агентів НАБУ, що сталося наприкінці минулого тижня.

Але з цього приводу Луценко обмежився лише кількома словами, вчергове заявивши, що ні про яку "війну ГПУ з НАБУ" не йдеться. Далі говорили виключно про Саакашвілі.

Окремо в цей вечір від генпрокурора дісталося фракції "Самопоміч", яку він звинуватив у підіграванні екс-президенту Грузії.

Самому ж Саакашвілі і соратникам Луценко дав 24 години, щоб "припинити виконувати план Москви".

Що далі

Олександр Гончаров / Апостроф

Тепер у цієї історії може бути кілька різних варіантів розвитку.

Перший – Саакашвілі засудять за статтею 256 ККУ. У цьому разі йому загрожує до п'яти років української тюрми. Але в такого варіанту є кілька серйозних противників.

Зокрема, "Народний фронт" і особисто Аваков.

"Аваков ультимативно висловився проти тюрми для Саакашвілі. Можливий вихід – депортація", – розповідають у НФ.

Таку можливість у кулуарах української влади обговорюють досить активно останні кілька місяців. Тому це другий варіант розвитку подій.

"Пунктів призначення" називають одразу кілька. Саакашвілі теоретично можуть відправити в Грузію. Це найменш вірогідний сценарій, бо такий перебіг подій може остаточно зіпсувати стосунки з західними партнерами. Не так давно Порошенку вже влаштовували "холодний душ" у Брюсселі якраз через питання депортації соратників Саакашвілі в Грузію.

Інші варіанти "заслання" – Польща, звідки він незаконно в'їхав, чи Нідерланди, де живе його сім'я.

Щоправда, з огляду на серйозність звинувачень, які пред’являють ГПУ і СБУ Саакашвілі, пояснення щодо його екстрадиції чи депортації будуть виглядати досить непереконливо.

За словами Луценка, поки варіант депортації чи екстрадиції не розглядається.

Самого екс-президента Грузії чекають вранці середи на допит в СБУ, що "позбавить країну зайвих потрясінь".

А поки що вранці 6 грудня спецпризначенці здійснили спробу штурму наметового містечка, у якому на ніч залишився і Міхеіл Саакашвілі.

У "Русі нових сил" стверджують, що це була спроба затримати їхнього лідера. Саакашвілі з соратниками перемістився до готелю "Київ".

Євген Будерацький, Роман Романюк, Євген Руденко, УП