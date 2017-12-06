Герасимов и Бурбак предлагают Раде увольнять директора НАБУ без аудита

Народные депутаты Артур Герасимов и Максим Бурбак подали проект закона, который позволяет увольнять директора НАБУ без аудита.

Об этом говорится в проекте закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения парламентского контроля.

"Законопроектом предлагается внести изменения в законы Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины", "О прокуратуре", "О Государственном бюро расследований", "О предотвращении коррупции", "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" и предусмотреть право Верховной Рады Украины рассматривать вопрос о выражении недоверия руководству вышеупомянутых органов", - говорится в пояснительной записке.

По словам авторов, цель принятия законопроекта - обеспечение парламентского контроля за соблюдением законности и защиты прав человека и гражданина.

В проекте закона предлагают изменения, в частности в закон Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины" и дополнить новой главой 331 следующего содержания:

"Выражение недоверия директору Государственного бюро расследований, заместителю Генерального прокурора - руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Директору Национального антикоррупционного бюро Украины, члену Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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Как известно, 29 ноября Государственная миграционная служба заявила, что агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первому заместителю главы ГМС Дине Пимаховой.

НАБУ заявило, что его детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию, а СБУ, ведя прослушивание для бюро, завербовала подозреваемую для давления на детективов.

4 декабря к председателю Верховной Рады Андрею Парубию поступило обращение от фракций "БПП" и "Народного фронта" с инициативой вызвать в парламент представителей САП, НАБУ, ГПУ и СБУ.

В Раде генпрокурор Юрий Луценко обратился к руководству комитета с просьбой назначить аудит НАБУ. Он утверждает, что у него есть информация, которую он может передать аудиторам.

Ранее комитет Рады не смог решить вопрос с избранием своего аудитора, хотя было несколько попыток.

В то же время активисты из реанимационного пакета реформ и Центра противодействия коррупции предостерегают, что члены комитета от БПП и "Народного фронта" хотят рекомендовать ВР "удобного аудитора НАБУ".

21 марта Верховная Рада уже голосовала за своего аудитора в НАБУ. Фракции БПП и "Народный фронт" поддерживали тогда кандидатуру британца Найджела Брауна, которого даже прозвали "ручным аудитором". Но тогда парламент не смог выбрать аудитора по своей квоте.

16 мая стало известно, что отклоненный Радой Браун снова будет участвовать в отборе кандидатов в состав комиссии внешнего контроля по проведению аудита эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро.

Как известно, для участия в конкурсе поступило 9 заявок, из них 7 полностью соответствуют требованиям конкурса.

Среди поданных заявок для участия в конкурсе - заявка от адвоката из США Марты Борщ, прокурора из Испании Карлоса Кастресана. В конкурсе также высказали желание участвовать Нейджел Браун, которому дала рекомендации фракция "Блок Петра Порошенко", профессор Киевского национального университета им. Т.Шевченко Александра Яновская, адвокат, представитель Академии адвокатуры Сергей Гончаренко.