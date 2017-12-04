Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Парубія вже попросили викликати керівництво НАБУ, САП, ГПУ та СБУ

Понеділок, 4 грудня 2017, 16:26

До голови Верховної Ради Андрія Парубія надійшло звернення від двох фракцій "БПП" та "Народного фронту" з ініціативою викликати до парламенту представників САП, НАБУ, ГПУ та СБУ.

Про це "Українській правді" повідомив речник голови парламенту Андрій Ковальов.

За його словами, відповідне рішення надійшло до спікера парламенту і потребує голосування народних депутатів.

"Існує стаття 6 регламенту Верховної Ради, яка говорить, що парламентарі  можуть запросити на своє засідання і заслухати будь-яку посадову особу, але це питання  має бути поставлення на голосування і підтримане третиною голосів від конституційного складу ВР, тобто 150 голосами", - сказав Ковальов.

Він зазначив, що голова ВР має поставити це на голосування і тільки після голосування матиме право запросити представників САП, НАБУ, ГПУ та СБУ до Верховної Ради.  

Коли саме це питання буде винесене на голосування парламенту Ковальов уточнити не зміг, але не виключив, що це може бути і у вівторок, 5 грудня.

За інформацією УП, голова НАБУ Артем Ситник і керівник САП Назар Холодницький нині  перебувають на форумі з повернення активів, який триватиме до 6 грудня.

Голова СБУ Василь Грицак може не бути у Києві у вівторок.

Раніше повідомлялося, що голова фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов у понеділок під час погоджувальної ради заявив про необхідність викликати для пояснень до Верховної Ради керівництво ГПУ, СБУ, САП та НАБУ.

Його ініціативу підтримав нардеп із фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук ,який закликав НАБУ перестали показувати "серіал про антикорупційну Санта-Барбару".

Яна Міланова, Оксана Коваленко, УП
Теми: Верховна РадаПарубійБППНародний фронтНАБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Верховна Рада
У Раді пропонують відновити фінансове звітування партій
Комітет Ради рекомендує Комісії зі стандартів мови звільнитися "через дискредитацію держави"
Нардепка Плачкова склала мандат: у Раді новий "рекорд"
Останні новини
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
Усі новини...
Реклама: