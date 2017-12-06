В четверг Рада будет голосовать за законопроект об увольнении директора НАБУ без аудита

В четверг, 7 декабря депутаты Верховной Рады будут голосовать за законопроект, который позволяет увольнять директора НАБУ без аудита.

Об этом сообщил народный депутат Сергей Лещенко.

"Продолжается вечер "пробей дно много раз". Итак, голосование за закон об убийстве НАБУ будет уже завтра, в четверг. По состоянию на сейчас они собираются идии по той же схеме, как голосовали за закон о генпрокурорстве Луценко: в один день за включение в повестку дня, за основу и в целом. Доведут ли до конца - зависит от нашей активности", - написал он.

Как известно, народные депутаты Артур Герасимов и Максим Бурбаки подали проект закона, по которому можно уволить директора НАБУ без аудита.

29 ноября Государственная миграционная служба заявила, что агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первому заместителю главы ГМС Дине Пимаховой.

НАБУ заявило, что его детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию, а СБУ, ведя прослушивание для бюро, завербовала подозреваемую для давления на детективов.

4 декабря к председателю Верховной Рады Андрею Парубию поступило обращение от фракций "БПП" и "Народного фронта" с инициативой вызвать в парламент представителей САП, НАБУ, ГПУ и СБУ.

В Раде генпрокурор Юрий Луценко обратился к руководству комитета с просьбой назначить аудит НАБУ. Он утверждает, что у него есть информация, которую он может передать аудиторам.

Ранее комитет Рады не смог решить вопрос с избранием своего аудитора, хотя было несколько попыток.

В то же время активисты из реанимационного пакета реформ и Центра противодействия коррупции предостерегают, что члены комитета от БПП и "Народного фронта" хотят рекомендовать ВР "удобного аудитора НАБУ".

21 марта Верховная Рада уже голосовала за своего аудитора в НАБУ. Фракции БПП и "Народный фронт" поддерживали тогда кандидатуру британца Найджела Брауна, которого даже прозвали "ручным аудитором". Но тогда парламент не смог выбрать аудитора по своей квоте.

16 мая стало известно, что отклоненный Радой Браун снова будет участвовать в отборе кандидатов в состав комиссии внешнего контроля по проведению аудита эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро.

Как известно, для участия в конкурсе поступило 9 заявок, из них 7 полностью соответствуют требованиям конкурса.

Среди поданных заявок для участия в конкурсе - заявка от адвоката из США Марты Борщ, прокурора из Испании Карлоса Кастресана. В конкурсе также высказали желание участвовать Нейджел Браун, которому дала рекомендации фракция "Блок Петра Порошенко", профессор Киевского национального университета им. Т.Шевченко Александра Яновская, адвокат, представитель Академии адвокатуры Сергей Гончаренко.