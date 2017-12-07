В США заговорили о сокращении помощи Украине, из-за закона об убийстве НАБУ

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Четверг, 7 декабря 2017, 02:56

Советник бывшего вице-президента США Джо Байдена Майкл Карпентер заявил, что он будет рекомендовать сократить правительственную помощь США Украине в случае, если Верховная Рада проголосует за освобождение председателя Антикоррупционного комитета и главы НАБУ.

Об этом Карпентер написал в Twitter.

"Если Рада проголосует за увольнение председателя Антикоррупционного Комитета и председателя НАБУ, я буду рекомендовать сократить всю правительственную помощь США Украине, включая поддержку в сфере безопасности. Это позор ", - заявил он.

Как сообщалось, с призывом в Верховную Раду не голосовать за указанные решения выступила международная антикоррупционная сеть Transparency International Украина.

Как известно, 6 декабря Комитетом по вопросам предотвращения и противодействия коррупции была признана неудовлетворительной работу собственного головы - Егора Соболева и инициирована процедура его отзыва перед парламентом.

Как сообщалось, 7 декабря депутаты Верховной Рады голосовать за законопроект, который позволяет увольнение директора НАБУ без аудита. Документ внесли народные депутаты Артур Герасимов и Максим Бурбак.

Лидер партии Народный фронт Арсений Яценюк заявил, что его фракция выступает за безотлагательное принятие закона Украины об Антикоррупционном суде и голосование в Раде за назначение аудитора НАБУ.

Однако, по его словам, партия поддерживает "приведения в соответствие с Конституцией Украины правового положения всех руководителей правоохранительных органов и установление парламентского контроля над деятельностью органов".

Темы: НАБУ США
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