В США заговорили о сокращении помощи Украине, из-за закона об убийстве НАБУ

Советник бывшего вице-президента США Джо Байдена Майкл Карпентер заявил, что он будет рекомендовать сократить правительственную помощь США Украине в случае, если Верховная Рада проголосует за освобождение председателя Антикоррупционного комитета и главы НАБУ.

Об этом Карпентер написал в Twitter.

"Если Рада проголосует за увольнение председателя Антикоррупционного Комитета и председателя НАБУ, я буду рекомендовать сократить всю правительственную помощь США Украине, включая поддержку в сфере безопасности. Это позор ", - заявил он.

If the Rada votes to dismiss the head of the Anticorruption Committee and the head of the NABU, I will recommend cutting all US government assistance to #Ukraine, including security assistance. This is a disgrace.