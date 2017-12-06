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Герасимов і Бурбак пропонують Раді звільняти директора НАБУ без аудиту

Середа, 6 грудня 2017, 17:27

Народні депутати Артур Герасимов та Максим Бурбак подали проект закону, який уможливлює звільнення директора НАБУ без аудиту.

Про це йдеться у проекті Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення парламентського контролю.

"Законопроектом пропонується внести зміни до законів України "Про Регламент Верховної Ради України", "Про прокуратуру", "Про Державне бюро розслідувань", "Про запобігання корупції", "Про Національне антикорупційне бюро України" та передбачити право Верховної Ради України розглядати питання щодо висловлення недовіри керівництву вищезазначених органів", - йдеться у пояснювальній записці.

За словами авторів, мета прийняття законопроекту - забезпечення парламентського контролю за додержанням законності та захисту прав людини і громадянина.

У проекті закону пропонують зміни, зокрема до закону України "Про Регламент Верховної Ради України" і доповнити новою главою 331 такого змісту:

"Висловлення недовіри директору Державного бюро розслідувань, заступнику Генерального прокурора - керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Директору Національного антикорупційного бюро України, члену Національного агентства з питань запобігання корупції.

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Як відомо, 29 листопада Державна міграційна служба заявила, що агента НАБУ затримали під час спроби передачі хабара першому заступнику голови ДМС Діні Пімаховій.

НАБУ заявило, що її детектив не пропонував хабар, а проводив спецоперацію, а СБУ, ведучи прослуховування для бюро, завербувала підозрювану для тиску на детективів.

4 грудня до голови Верховної Ради Андрія Парубія надійшло звернення від фракцій "БПП" та "Народного фронту" з ініціативою викликати до парламенту представників САП, НАБУ, ГПУ та СБУ.

У Раді генпрокурор Юрій Луценко звернувся  до керівництва комітету з проханням призначити аудит НАБУ. Він переконує, що в нього є інформація, яку він може передати аудиторам.

Раніше комітет Ради не зміг вирішити питання з обранням свого аудитора, хоча було кілька спроб.

Водночас активісти з Реанімаційного пакету реформ та Центру протидії корупції застерігають, що члени комітету від БПП та "Народного фронту" хочуть рекомендувати ВР "зручного аудитора НАБУ".

21 березня Верховна Рада вже голосувала за свого аудитора в НАБУ. Фракції БПП і "Народний фронт" підтримували тоді кандидатуру британця Найджела Брауна, якого навіть прозвали "ручним аудитором". Але тоді парламент не зміг обрати аудитора по своїй квоті.

16 травня стало відомо, що відхилений Радою Браун знову братиме участь у відборі кандидатів до складу комісії зовнішнього контролю з проведення аудиту ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро.

Як відомо, для участі в конкурсі надійшло 9 заявок, з них 7 повністю відповідають вимогам конкурсу.

Серед поданих заявок для участі в конкурсі - заявка від адвоката з США Марти Борщ, прокурора з Іспанії Карлоса Кастресана.

У конкурсі також висловили бажання брати участь Нейджел Браун, якому дала рекомендації фракція "Блок Петра Порошенко", професор Київського національного університету ім. Т.Шевченка Олександра Яновська, адвокат, представник Академії адвокатури Сергій Гончаренко.

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаНАБУ
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