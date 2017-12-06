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У Народному фронті заявили про підтримку закону про Антикорупційний суд

Середа, 6 грудня 2017, 22:07
У Народному фронті заявили про підтримку закону про Антикорупційний суд

Арсеній Яценюк заявив, що його партія Народний фронт виступає за невідкладне ухвалення закону України про Антикорупційний суд та голосування у Раді за призначення аудитора НАБУ.

Про це Яценюк написав на своїй сторінці у Facebook.

"З будь-якої кризи треба знаходити вихід. Було ухвалене рішення. Для того, щоб антикорупційна боротьба не перетворювалася на політичну боротьбу і переслідування є єдина формула. Перше – невідкладне ухвалення закону України про Антикорупційний суд. Друге – негайне голосування у Верховній Раді за призначення незалежного і фахового аудитора Національного антикорупційного бюро", - зазначив він.

За його словами, Народний фронт пропонуватиме Роберта Сторча чи інших міжнародно визнаних фахівців.

"Третє – усунення причин корупції, зокрема, невідкладне ухвалення законодавства про приватизацію. Четверте – приведення у відповідність до Конституції України правового положення всіх керівників правоохоронних органів і встановлення парламентського контролю над діяльністю цих органів", - підкреслив Яценюк.

Крім того, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підтвердив заяву Яценюка та назвав, на його думку, відповідних претендентів на посаду аудитора НАБУ.

"Про реальність. Депутати НФ за якнайшвидше створення антикорупційного суду і вибору авторитетного міжнародно визнаного аудитора НАБУ - на мій погляд когось з трійки - Марта Борщ, Карлос Кастресан або Роберт Сторч. Необхідний баланс!", - написав він у Twitter.

Як відомо, 16 листопада комітет Ради з питань правової політики та правосуддя рекомендував Верховній Раді відхилити депутатський законопроект про Антикорупційний суд.

14 листопада Верховна Рада вкотре не змогла проголосувати за відкликання депутатського законопроекту про антикорупційні суди, щоб президент Петро Порошенко міг подати на розгляд парламенту власний варіант документа.

Раніше комітет Ради не зміг вирішити питання з обранням свого аудитора, хоча було кілька спроб.

Водночас активісти з Реанімаційного пакету реформ та Центру протидії корупції застерігали, що члени комітету від БПП та "Народного фронту" хочуть рекомендувати ВР "зручного аудитора НАБУ".

21 березня Верховна Рада вже голосувала за свого аудитора в НАБУ. Фракції БПП і "Народний фронт" підтримували тоді кандидатуру британця Найджела Брауна, якого навіть прозвали "ручним аудитором". Але тоді парламент не зміг обрати аудитора по своїй квоті.

16 травня стало відомо, що відхилений Радою Браун знову братиме участь у відборі кандидатів до складу комісії зовнішнього контролю з проведення аудиту ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро.

Для участі в конкурсі надійшло 9 заявок, з них 7 повністю відповідають вимогам конкурсу.

Серед поданих заявок для участі в конкурсі - заявка від адвоката з США Марти Борщ, прокурора з Іспанії Карлоса Кастресана.

У конкурсі також висловили бажання брати участь Нейджел Браун, якому дала рекомендації фракція "Блок Петра Порошенко", професор Київського національного університету ім. Т. Шевченка Олександра Яновська, адвокат, представник Академії адвокатури Сергій Гончаренко.

Теми: Народний фронтЯценюкАваковНАБУ
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