Порошенко встретился с фракцией БПП

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Четверг, 7 декабря 2017, 09:56

Президент Петр Порошенко встретился с фракцией "Блока Петра Порошенко" в четверг утром.

Об этом сообщают источники "Украинской правды" в окружении президента.

По их словам, Порошенко пришел на заседание фракции в Верховную Раду.

Речь шла о государственном бюджете на 2018 год и антикоррупционном суде.

После заседания фракции депутат БПП Алексей Гончаренко рассказал в кулуарах, что на нем обсуждали с премьером госбюджет-2018 и другие вопросы.

А президент, по его словам, высказался против идеи правительства ввести дополнительное налогообложение на все горюче-смазочные материалы.

"По поводу антикоррупционных вопросов президент сказал, что он абсолютно расстроен тем, что до сих пор не создана рабочая группа для подготовки законопроекта по Антикоррупционному суду. Если эта группа не будет создана в ближайшие две недели в Раде, он ее создаст лично", – сказал Гончаренко.

Порошенко также призвал отозвать депутатский законопроект об Антикоррупционном суде, чтобы он мог внести свой.

Чуть ранее президент заявил, что самостоятельно внесет в течение 7-10 дней законопроект о Высшем антикоррупционном суде, если до начала следующей недели его не внесут народные депутаты.

Темы: Порошенко БПП бюджет Антикоррупционный суд Верховная Рада
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