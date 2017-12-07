Порошенко озвучил ультиматум по Антикоррупционному суду

Президент Петр Порошенко самостоятельно внесет законопроект о Высшем антикоррупционном суде, если до начала следующей недели его не внесут народные депутаты.



Об этом он сообщил в Twitter и Facebook.

"Завтра уже месяц, как я обратился в Верховную Раду с предложением по ускорению процесса создания Высшего антикоррупционного суда. Это было продиктовано желанием создать максимально благоприятные условия для принятия соответствующего закона. Его проект еще на стадии написания следовало бы согласовать разным политическим силам", – отметил глава государства.



"Мое предложение все еще в силе. Однако если в начале следующей недели я не увижу прогресса, в течение семи-десяти дней самостоятельно подготовлю и внесу соответствующий законопроект", – предупредил Порошенко.



"Прошу народных депутатов снять с повестки дня старый законопроект "О б​антикоррупционных судах", как это рекомендовала Венецианская комиссия, и расчистить пространство для нового проекта", – добавил он.



Как известно, накануне разразился скандал из-за внесения в повестку дня законопроекта №7362, вследствие которого антикоррупционные органы попали бы в зависимость от руководства государства, а антикоррупционная реформа оказалась бы под угрозой.



Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что украинские власти должны остановить атаку на Национальное антикоррупционное бюро и создать Антикоррупционный суд.

А в США заговорили о сокращении помощи Украине в случае, если Верховная Рада снимет Егора Соболева с должности главы антикоррупционного комитета и поддержит увольнение директора НАБУ без аудита.

В итоге, законопроект №7362 был снят с повестки дня Верховной Рады на 7 декабря.