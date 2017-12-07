В Раде предлагают ограничить возможности депутатов по контролю за НАБУ и Ко

Депутаты от партии "Самопомич" Елена Сотник и Виктория Войцицкая зарегистрировали в Верховной Раде альтернативный законопроект №7362-1 относительно парламенстского контроля за антикоррупционных органами.

Соответствующий документ появился на сайте Рады 7 декабря.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что Верховная Рада не может контролировать деятельность НАБУ, САП, ГБР и НАПК путем выражения недоверия их руководителям, поскольку "это будет создавать возможность влияния на их деятельность и ставить под угрозу их независимость".

Поэтому документом предлагается предусмотреть осуществление парламентского контроля за деятельностью этих ведомств, но только путем заслушивания отчетов их руководителей.

Как отметила "Украинской правде" один из авторов документа Виктория Войцицкая, заслушивание отчетов руководителей ведомств является нормальной практикой для парламентского контроля.

Сейчас руководителей этих органов Верховная Рада может уволить, но только в случае, если есть обвинительный акт в отношении директора ведомства, который набрал силу, прекращение им украинского гражданства, получения чужого или переезд для проживания в другую страну, а также по заключению независимого аудита.

Как известно, накануне разразился скандал из-за внесения в повестку дня законопроекта №7362, вследствие которого антикоррупционные органы попали бы в зависимость от руководства государства, а антикоррупционная реформа оказалась бы под угрозой.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что украинские власти должны остановить атаку на Национальное антикоррупционное бюро и создать Антикоррупционный суд.

А в США заговорили о сокращении помощи Украине в случае, если Верховная Рада снимет Егора Соболева с должности главы антикоррупционного комитета и поддержит увольнение директора НАБУ без аудита.

В итоге, законопроект №7362 был снят с повестки дня Верховной Рады на 7 декабря.

В свою очередь один из авторов законопроекта №7362, глава фракции "БПП" Артур Герасимов заявил, что ждет альтернативных проектов от коллег и широкого обсуждения общественности относительно поданного им документа.