МВФ: Киев должен остановить атаку на НАБУ и создать антикоррупционный суд

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард в специальном заявлении напомнила украинским партнерам, что антикоррупционные требования остаются ключевыми условиями сотрудничества Украины с МВФ.

Текст заявления размещен на сайте Фонда, пишет Европейская правда.

Лагард заявила, что она "глубоко обеспокоена последними событиями в Украине, которые способны отмотать назад прогресс, достигнутый ранее в создании независимых органов по противодействию коррупции высокого уровня, в том числе Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)". Глава МВФ подчеркнула, что борьба с коррупцией остается ключевым требованием не только западных партнеров, но также украинского общества.

Кроме того, антикоррупционные индикаторы являются ключевыми обязательствами правительства Украины по программе сотрудничества с МВФ и являются критичными условиями роста экономики.

"Мы настойчиво призываем украинскую власть и парламент защитить независимость НАБУ и САП.

Мы также настоятельно призываем власть показать быстрый прогресс касательно законодательства, которое должно запустить работу независимого Антикоррупционного суда, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы. Создание суда является существенным условием для вынесения таких решений в коррупционных делах высокого уровня, которые заслуживали бы доверия", - говорится в заявлении Лагард.

Как сообщалось, 7 декабря депутаты Верховной Рады должны голосовать за законопроект, который делает возможным увольнение директора НАБУ без аудита.

Этот проект вызвал жесткую реакцию партнеров Украины, которые предупредили, что атака на НАБУ будет иметь последствия для поддержки Украины.

Позже стало известно, что законопроект снят с повестки дня заседания ВР.