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Найем: Законопроект об убийстве НАБУ снят с повестки дня

Четверг, 7 декабря 2017, 04:55
Найем: Законопроект об убийстве НАБУ снят с повестки дня

Верховная Рада 7 декабря не будет рассматривать законопроект, позволяющий парламенту выражать недоверие и увольнять руководство антикоррупционных органов.

Об этом сообщил народный депутат Мустафа Найем в facebook. 

Секретариаты парламентских фракций получили обновлённую повестку дня, в которой нет проекта №7362, сообщил он.

"Они отступили. Законопроект, дававший парламенту право единоличного увольнения главы НАБУ, САП и членов НАЗК снят с повестки дня и НЕ будет рассматриваться Верховной радой", - написал Найем. 

"Когда-нибудь события этой ночи войдут в учебники истории. Сейчас просто поверьте на слово: трезвость отдельных политиков, реакция общественности, СМИ и личные контакты множества активистов в международных организациях сыграли не последнюю роль в этой истории", - добавил он.

Как сообщалось, проект Закона Украины № 7362 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения парламентского контроля" Верховная Рада планировала рассмотреть 7 декабря.

В случае принятия этого документа, антикоррупционные органы попали бы в зависимость от руководства государства, что означало бы сворачивание в Украине антикоррупционной реформы.

Законопроект был внесен в Раду 6 декабря главами фракций БПП и Народный фронт Артуром Герасимовым и Максимом Бурбаком. Лидер Народного фронта Арсений Яценюк заявил, что его фракция выступает за безотлагательное принятие закона Украины об Антикоррупционном суде и голосование в Раде за назначение аудитора НАБУ.

При этом он заявил и о поддержке снятого с повестки дня законопроекта.

Ранее между НАБУ, ГПУ и СБУ разгорелся конфликт. Агент Бюро под прикрытием был задержан сотрудниками спецслужбы. Генпрокуратура подозревает его в провоцировании взятки. НАБУ обвинило ГПУ и СБУ в срыве секретной операции по выявлению коррупции в Госмиграционной службе. 

При этом генпрокурор Юрий Луценко заявил, что весь аппарат агентов НАБУ на сегодняшний день вне закона, а во время работы они используют контрабандную технику, а также незаконно сотрудничают с "иностранными агентами".

В свою очередь глава НАБУ Артем Сытник слова Луценко опроверг. Также с заявлением по этому поводу выступило ФБР.

Действия ГПУ осудил и Государственный департамент США, назвав срыв спецоперации НАБУ "подрывом независимых антикоррупционных институтов".

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Темы: НАБУВерховная Рада
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