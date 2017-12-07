Первого замгенпрокурора проверят из-за политики

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Четверг, 7 декабря 2017, 15:34

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров начала дисциплинарное производство в отношении первого заместителя генерального прокурора Дмитрия Сторожук.

Об этом свидетельствует решение члена комиссии Александра Ковальчука, датированное 5 декабря 2017, которое "Украинской правде" передали инициаторы дисциплинарного производства Владимир Петраковский и Злата Симоненко.

Как указано в дисциплинарной жалобе, Сторожук грубо нарушил правила прокурорской этики, когда принял участие в съезде политической партии "Народный фронт".

Согласно кодексу профессиональной этики и поведения прокурор не может принимать участие в политических акциях и публично демонстрировать свои политические убеждения.

 
 


Ранее сообщалось, что комиссия не решилась дать главному военному прокурору Анатолию Матиосу выговор.

УП обратилась за комментарием к Сторожуку. Он прочитал сообщение, однако пока никакого ответа не дал.

Украинская правда
Темы: Генпрокуратура
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