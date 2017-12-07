Агенты "Волк" и "Заяц" - главные свидетели по делу Дангадзе
При избрании меры пресечения руководителю Киевского областного отделения "Руху новых сил" Севериону Дангадзе прокуратура опиралась на показания своих тайных агентов.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook его адвокат Николай Недилько.
"ГПУ в суде при рассмотрении ходатайства о заключении под стражу Дангадзе в своих аргументах опиралась, в основном, только на "показания" двух зашифрованных агентов СБУ с вымышленными фамилиями "Волк и Заяц" (герои советского мультфильма "Ну, погоди"), которых юридически идентифицировать как граждан невозможно стороне защиты и суда, так и допросить в суде их в качестве свидетелей соответственно нельзя было тоже", - написал он.
Адвокат считает, что дело против Дангадзе является политическим преследованием.
"Судья Кирилюк в принятом ею решении тоже была требовательной, поскольку неоднократно сообщала присутствующих во время судебного заседания, не хочет засиживаться в суде, потому что спешит домой - поэтому после окончания рассмотрения ходатайства за 30 минут в совещательной комнате "впаяла" Дангадзе 60 суток ареста в СИЗО", - написал он.
Недилько также рассказал, что Генпрокуратура меняла статьи, по которым выдвигала обвинения Дангадзе.
"Первое подозрение относительно Дангадзе была составлена и вручена только по ст. 256 УК Украины "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности", которая давала право суду применить в отношении уже задержанного также и другую меру пресечения, чем содержание под стражей в СИЗО: домашний арест с браслетом, залог и т.д.", - написал он.
Однако, по словам адвоката, после выступления 5 декабря генпрокурора Луценко на брифинге в ГПУ с демонстрации фильма и повторного кинопоказа в Верховной Раде "сразу ГПУ вручает Дангадзе новое подозрение".
"В новой подозрении уже кроме ст. 256 УК Украины Дангадзе после выступления Луценко ГПУ инкриминирует еще и ст. 110-2 УК Украины,… мерой пресечения по которой согласно ч. 5 ст. 176 УПК Украины может быть только содержания под стражей без права залога", - сообщил он.
"То есть, указанные выступления Луценко как Генпрокурору с демонстрацией "кино "заставило ГПУ" подгонять "подозрения под выступления Луценко и "крепить к делу" еще и Михаила Саакашвили", - написал адвокат.
Как известно, 7 декабря Печерский суд принял решение арестовать соратника Саакашвили Севериона Дангадзе на 60 суток без альтернативы внесения залога.
Дангадзе объявили о подозрении в государственной измене и сотрудничеству с членами организованной преступной группировки.
5 декабря Юрий Луценко заявил, что экс-президент Грузии Саакашвили финансировал свои акции в Украине за счет преступной группировки Януковича, в частности, Сергея Курченко.
"Установлено, что лицо приближенное к Саакашвили, а именно гражданин Украины Северион Дангадзе, по согласованию с самым Саакашвили обратился через доверенное лицо к Курченко, что скрывается от правоохранительных органов в Москве, с предложением финансирования деятельности Саакашвили в обмен на интересы членов преступной группировки", - сказал Луценко.
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