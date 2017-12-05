Соратника Саакашвілі підозрюють у державній зраді

Керівнику Київського обласного осередку "Руху нових сил" Северіону Дангадзе оголосили про підозру у державній зраді та співробітництву з членами організованого злочинного угрупування.

Про це на брифінгу 5 грудня завив генпрокурор Юрій Луценко.

"Йому була повідомлена перша підозра, сьогодні пред’являється друга. Підозри зводяться до ст. 110 "державна зрада" (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України – ред.) та ст. 256 "співробітництво з членами організованого злочинного угрупування", - сказав Луценко.

Северіон Дангадзе

Він розповів, що Дангадзе ловили по всій Україні.

За словами генпрокурора, після того, як правоохоронці отримали факти фінансування акцій Саакашвілі Сергієм Курченком, вони подали до судів клопотання про обшуки та затримання фігурантів справи.

"Але відбувся витік інформації, і Дангадзе, віддзвонившись своєму московському партнеру, заявив, що він змушений тікати з Києва. Проведені оперативно-розшукові заходи дозволили нам встановити, що він перебуває у Буковелі", - сказав Луценко.

Він додав, що спецгрупа виїхала туди, але розминулася з Дангадзе.

"У Львові в минулу суботу відбулася спроба затримання Дангадзе, в ході чого він втік біля стоянки супермаркету, а супроводжуюча його особа Назар (прізвище поки не розголошуємо), який працює постійним консультантом у комітеті Верховної Ради з питань антикорупційної політики, був затриманий", - сказав Луценко.

За його словами, у Назара вилучили сумку з документами, де були свідчення про те, що кошти Курченка використовували на фінансування "автобусів, телебачення, харчування, підкуп різних осіб, в тому числі журналістів, тощо".

"Після цього була нічна спецоперація по виявленню самого Дангадзе – "Сєвєра", як він називається на цих записах. Було встановлено, що він уже на іншій машині своєї знайомої намагається покинути територію України, рухаючись з великою швидкістю зі столиці в сторону РФ", - сказав Луценко.

Він додав, що Дангадзе затримали на поліцейському пості поблизу міста Лубни Полтавської області.

У квартирі Дангадзе провели обшуки, де, серед іншого виявили український паспорт Саакашвілі.

Як відомо, 4 грудня правоохоронці арештували одного з лідерів "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі, керівника Київського обласного осередку "РНС" Северіона Дангадзе.

Вранці 5 грудня соратник екс-президента Грузії Давид Сакварелідзе заявив, що у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі на вулиці Костьольній ламають двері і проводять обшук.

Саакашвілі під час обшуку виліз на дах і погрожував, що зістрибне.

Адвоката Саакашвілі Руслана Чорнолуцького та народних депутатів до квартири Саакашвілі не пустили.

Пізніше адвокат Павло Богомазов, який вийшов з квартири Саакашвілі повідомив, що Саакашвілі "озвучили, що його підозрюють у сприянні поваленню державного режиму".

Після цього Саакашвілі у супроводі понад десятка осіб вивели з квартири.

Активісти заблокували автомобіль СБУ з екс-президентом Грузії.

Пізніше в СБУ повідомили, що затримали Саакашвілі в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 (Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності – ред.) Кримінального кодексу України.

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