Агенти "Вовк" і "Заєць" – головні свідки у справі Дангадзе

Під час обрання запобіжного заходу керівнику Київського обласного осередку "Руху нових сил" Северіону Дангадзе прокуратура опиралася на свідчення своїх таємних агентів.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook його адвокат Микола Неділько.

"ГПУ в суді під час розгляду клопотання про взяття під варту Дангадзе в своїх аргументах опиралася, в основному, лише на "покази" двох зашифрованих агентів СБУ із вигаданими прізвищами "Вовк і Заєць" (герої радянського мультфільму "Ну, постривай"), яких юридично ідентифікувати як громадян не можливо стороні захисту і суду, тому і допитати в суді їх в якості свідків відповідно не можна було також", - написав він.

Адвокат вважає, що справа проти Дангадзе є політичним переслідуванням.

"Суддя Кирилюк у прийнятому нею рішенні теж не була вибагливою, оскільки неодноразово повідомляла присутніх під час судового засідання, що не хоче засиджуватися в суді, бо спішить додому - тому після закінчення розгляду клопотання за 30 хвилин в нарадчій кімнаті "впаяла" Дангадзе 60 діб арешту в СІЗО", - написав він.

Неділько також розповів, що Генпрокуратура змінювала статті, за якими висувала звинувачення Дангадзе.

"Перша підозра відносно Дангадзе була складена та вручена лише за ст. 256 КК України

"Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності", яка давала право суду застосувати відносно вже затриманого також і інший запобіжний захід, ніж тримання під вартою в СІЗО: домашній арешт з браслетом, заставу тощо", - написав він.

Проте, за словами адвоката, після виступу 5 грудня генпрокурора Луценка на брифінгу в ГПУ з демонстрування кінофільму та повторного кінопоказу у Верховній раді "одразу ГПУ вручає Дангадзе нову підозру".

"У новій підозрі вже окрім ст. 256 КК України Дангадзе після виступу Луценка ГПУ інкримінує ще і ст. 110-2 КК України,... запобіжний захід по якій згідно ч. 5 ст. 176 КПК України може бути лише тримання під вартою без права застави", - повідомив він.

"Тобто, зазначені виступи Луценка як Генпрокурора із демонстрацією "кіно" змусило ГПУ "підганяти" підозри під виступи Луценка та "кріпити до справи" ще і Михайла Саакашвілі", - написав адвокат.

Як відомо, 7 грудня Печерський суд ухвалив рішення арештувати соратника Міхеіла Саакашвілі Северіона Дангадзе на 60 діб без альтернативи внесення застави.

Дангадзе оголосили про підозру у державній зраді та співробітництву з членами організованого злочинного угрупування.

5 грудня Юрий Луценко заявив, що екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі фінансував свої акції в Україні за рахунок злочинного угруповання Януковича, зокрема, Сергія Курченка.

"Встановлено, що особа наближена до Саакашвілі, а саме громадянин України Северіон Дангадзе, за узгодженням з самим Саакашвілі, звернувся через довірену особу до Курченка, що переховується від правоохоронців у Москві, з пропозицією фінансування діяльності Саакашвілі в обмін на інтереси членів злочинного угрупування", - сказав Луценко.