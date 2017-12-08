Послы 20 стран указали на недостаток украинского бюджета-2018

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Пятница, 8 декабря 2017, 13:27

Послы 20 стран, а также главы представительств ЕС и НАТО в Украине раскритиковали украинский бюджет на 2018 год за недостаточное финансирование Национальной общественной телерадиокомпании.

Об этом говорится в письме за их подписями, копия которого есть у "Украинской правды", на имя президента Петра Порошенко, премьера Владимира Гройсмана, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, министра финансов Александра Данилюка, а также председателей фракций и профильных комитетов парламента.

Представители мирового сообщества, среди которых послы США, Великобритании, Канады, Германии и Франции, недовольны тем, что бюджет предусматривает на финансирование НСТУ значительно меньше, чем 0,2% от всех расходов.

"Законодательство Украины предусматривает финансирование ПАО "НОТУ" в размере 0,2% от расходов, предусмотренных государственным бюджетом Украины", - отмечается в письме.

По их данным, по состоянию на 6 декабря, когда бюджет еще не приняли, в его проекте значилось на 50% меньше затрат, чем требует ТРК.

В самой телекомпании "Украинской правде" сообщили, что проект бюджета предусматривал для нее лишь 777 миллионов гривен из определенных законом 1,534 миллиарда. Это подтверждает текст законопроекта на сайте Верховной Рады.

7 декабря Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2018 год. В дополнениях к утвержденной версии документа содержатся две суммы - 990 и 776 миллионов гривен на финансовую поддержку НОТУ. Это – либо на 35%, либо на 50% меньше, чем ожидала телерадиокомпания.

Однако глава НОТУ Зураб Аласания написал на своей странице в Facebook, что окончательно бюджет предусматривает именно 777 миллионов, то есть на 50% меньше, чем должно быть.

"Не ведитесь на 990 млн, которые якобы предусмотрены в бюджете для Национальной телерадиокомпании Украины. Предусмотрены 777. Как на них выжить - картинка ниже, она прозрачно объясняет, что никак. О развитии или реформировании - даже не идет речь", - возмущается он.

 

"Мы считаем, что для успешного продолжения процесса реформ ПАО "НОТУ" должно быть обеспечено должным и предсказуемым финансированием, позволяя ему эффективно выполнять свою ключевую роль для общества", - пишут послы в своем письме.

"С глубоким уважением мы призываем вас обеспечить в окончательной версии проекта закона "О государственном бюджете Украины на 2018 год" полное финансирование ПАО "НОТУ" на 2018 год, а также в последующие годы деятельности общественного вещания", - добавили там.

Евгений Кизилов, УП

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