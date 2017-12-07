Рада приняла госбюджет-2018

Верховная Рада утвердила в целом законопроект о государственном бюджете на 2018 год.

За соответствующее решение проголосовали 273 народных депутата на пленарном заседании в четверг поздно вечером.

В доработанном законопроекте по сравнению с законопроектом, представленным к первому чтению, доходы увеличены на 36,57 млрд грн (или на 4,2%), в т.ч. по общему фонду - на 28,172 млрд грн и по специальному фонду - на 8,4 млрд грн, передает "Экономическая правда".

Расходы увеличены на 40,5 млрд грн (или на 4,3%), в т.ч. по общему фонду - на 28,17 млрд грн и по специальному фонду - на 12,33 млрд грн.

Дефицит госбюджета увеличен на 3,9 млрд грн, покрытие которого предусмотрено спецконфискацией. Всего от спецконфискация заложено 4,7 млрд гривен поступлений.

Доходная часть госбюджета составит 913,613 млрд гривен, что на 18,5% больше, чем доходы госбюджета 2017 года (770,967 млрд гривен). Из них доходы общего фондаГосударственного бюджета составят 839,837 млрд гривен, а доходы специального фонда - 73,776 млрд гривен.

Доходы сводного бюджета вырастут на 15% до 1,12 трлн гривен.

Расходная часть госбюджета составит 988,634 млрд гривен, что на 17,5% больше, чем доходы госбюджета 2017 (841,102 млрд гривен).

Из них расходы общего фонда бюджета составят 906,650 млрд гривен, а расходы специального фонда - 81,984 млрд гривен.

С учетом предоставления кредитов из госбюджета, его дефицит в 2018 году составит 81,849 млрд гривен, что будет равняться 2,46% ВВП.

Объем платежей по обслуживанию государственного долга на 2018 год прогнозируется на уровне 130,2 млрд гривен, что на 16,932 млрд гривен больше плана на 2017 год.

Обслуживание внутреннего государственного долга составит в 2018 году 79,34 млрд гривен.

Обслуживание внешнего государственного долга на 2018 год запланировано в сумме 50,86 млрд гривен.

Общие выплаты по государственному долгу, которые должны быть осуществлены в 2018 году, оцениваются на уровне 305,926 млрд гривен, из которых 193,364 млрд гривен - выплаты по внутреннему долгу и 112,562 млрд гривен составляют выплаты по внешнему долгу.

Согласно расчетам общий объем государственного долга, рассчитанный в национальной валюте, составит 1,999 трлн гривен, что равняется 61,5% от ВВП.

Правительство запланировало повышение минимальной зарплаты с 1 января на 16,3% до 3723 гривен.

Прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц будет установлен в размере 1700 гривен с 1 января 2018 года, с 1 июля - 1777 гривен, с 1 декабря - 1853 гривен.

В проекте госбюджета заложен прогноз роста ВВП в 2018 году на уровне 3% при инфляции 9% и курс гривны 29,3 гривни за доллар в 2018 году.

Номинальный ВВП в 2018 году прогнозируется на уровне 3,332 трлн гривен.

На социальные расходы в проекте бюджете запланировано 141,37 млрд гривен.

Из них 71 миллиардов - на субсидии, 59,872 миллиарда на льготы малообеспеченнымсемьям, 2,7 млрд на закупку домохозяйствами твердого топлива.

Расходы на оборону правительство планирует также увеличить до 5% ВВП, что составляет 165,3 млрд гривен.

Ресурсы местных бюджетов увеличатся на 15,1% - до 556,1 млрд гривен. Местные доходы должны быть увеличены до 253,1 млрд, на 22,3%.

На образование бюджет-2018 предусматривает выделение 217,5 млрд гривен. На здравоохранение - 112,5 млрд гривен.

46,7 млрд гривен будет выделено на ремонт дорог (из них 32,6 млрд гривен - бюджет Государственного дорожного фонда).

Напомним, правительство утвердило проект бюджета на 2018 год и отдало его на рассмотрение в парламент 15 сентября.

Рада 14 ноября приняла за основу проект госбюджета на 2018 год

1 декабря члены правительства единогласно утвердили доработанный проект госбюджета на 2018 год.