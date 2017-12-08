Волкер: РФ должна прекратить интервенцию и поддержку сепаратистов на Донбассе

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Пятница, 8 декабря 2017, 14:57

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер призвал Россию придерживаться Минских соглашений и прекратить поддерживать сепаратистов ОРДЛО.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, за последние три года гуманитарная ситуация на Донбассе значительно ухудшилась и продолжает ухудшаться.

"Россия может положить конец этому, прекратив вмешательство и поддержку так называемых сепаратистов, реализовав Минские соглашения", - написал Волкер.

Ранее Курт Волкер заявил, что для введения миротворческой миссии ООН на Донбассе необходимо, чтобы Россия прежде всего вывела свои войска из ОРДЛО.

Также сообщалось, что резолюцию ООН по миротворцах на Донбассе могут принять до конца этого года.

Украинская правда
Темы: США Украина сепаратизм Росcия Донбасс
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