Волкер: РФ должна прекратить интервенцию и поддержку сепаратистов на Донбассе

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер призвал Россию придерживаться Минских соглашений и прекратить поддерживать сепаратистов ОРДЛО.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, за последние три года гуманитарная ситуация на Донбассе значительно ухудшилась и продолжает ухудшаться.

"Россия может положить конец этому, прекратив вмешательство и поддержку так называемых сепаратистов, реализовав Минские соглашения", - написал Волкер.

Humanitarian crisis in eastern Ukraine worst in 3 years and deteriorating. Russia can end this by ending intervention and support for so-called separatists, implementing Minsk Agreements. @AUT_OSCE pic.twitter.com/5GSt42xF3t — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) December 8, 2017

Ранее Курт Волкер заявил, что для введения миротворческой миссии ООН на Донбассе необходимо, чтобы Россия прежде всего вывела свои войска из ОРДЛО.

Также сообщалось, что резолюцию ООН по миротворцах на Донбассе могут принять до конца этого года.