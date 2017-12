Волкер: РФ должна прекратить интервенцию и поддержку сепаратистов на Донбассе

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер призвал Россию придерживаться Минских соглашений и прекратить поддерживать сепаратистов ОРДЛО.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, за последние три года гуманитарная ситуация на Донбассе значительно ухудшилась и продолжает ухудшаться.

"Россия может положить конец этому, прекратив вмешательство и поддержку так называемых сепаратистов, реализовав Минские соглашения", - написал Волкер.

Humanitarian crisis in eastern Ukraine worst in 3 years and deteriorating. Russia can end this by ending intervention and support for so-called separatists, implementing Minsk Agreements. @AUT_OSCE pic.twitter.com/5GSt42xF3t