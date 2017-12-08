НАПК временно закроет доступ НАБУ к реестру е-деклараций
Национальное агентство по предотвращению коррупции решило временно закрыть полный доступ Национального антикоррупционного бюро к реестру электронных деклараций.
Об этом на заседании НАПК 8 декабря сообщила председатель Наталья Корчак, передают "Українські новини".
По словам сотрудника НАПК Александра Писаренко, в сентябре сотрудник НАБУ, зайдя в реестр е-деклараций, изменил декларацию одного из чиновников (фамилию он не уточнил).
В связи с этим НАПК обратилось в НАБУ с просьбой пояснить данный инцидент.
В бюро ответили, что это обычная ошибка и служебная проверка не выявила нарушений.
"Даю поручение...до выяснения причин и обстоятельств, в которых имел место данный факт...принять меры, связанные с остановкой доступа сотрудников Национального антикоррупционного бюро к реестру деклараций", – заявила Корчак.
Также глава НАПК поручила Писаренко подготовить и направить соответствующее заявление в правоохранительные органы.
По словам Корчак, после выяснения всех обстоятельств будет принято решение о возобновлении доступа НАБУ к реестру.
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