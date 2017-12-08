НАЗК тимчасово закриє доступ НАБУ до реєстру е-декларацій

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П'ятниця, 8 грудня 2017, 15:04
fb Наталія Корчак

Національне агентство із запобігання корупції вирішило тимчасово закрити повний доступ Національному антикорупційному бюро до реєстру електронних декларацій.

Про це на засіданні НАЗК 8 грудня повідомила голова Наталія Корчак, передають "Українські новини".

За словами співробітника НАЗК Олександра Писаренка, у вересні співробітник НАБУ, зайшовши до реєстру е-декларацій, змінив декларацію одного з чиновників (прізвище він не уточнив).

У зв'язку з цим НАЗК звернулося в НАБУ з проханням пояснити даний інцидент.

У бюро відповіли, що це звичайна помилка і службова перевірка не виявила порушень.

"Даю доручення ... до з'ясування причин і обставин, в яких мав місце даний факт ... вжити заходів, пов'язаних із зупинкою доступу співробітників Національного антикорупційного бюро до реєстру декларацій", - заявила Корчак.

Також глава НАЗК доручила Писаренко підготувати і направити відповідну заяву в правоохоронні органи.

За словами Корчак, після з'ясування всіх обставин буде прийнято рішення про відновлення доступу НАБУ до реєстру.

Теми: НАБУ НАЗК
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