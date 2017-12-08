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Мін'юст: НАБУ також обшукало дім і машину працівниці міністерства  

П'ятниця, 8 грудня 2017, 13:36

Працівники НАБУ провели обшук вдома у працівниці Мін'юсту.

Про це заявила перший заступник міністра юстиції Наталія Бернацька під час брифінгу у п'ятницю.

Вона розповіла, що після обшуків в Мін'юсті пройшов обшук у співробітниці міністерства юстиції вдома.

"Це керівник секретаріату урядового уповноваженого, який представляє нашу країну в ЄСПЛ. Там ухвала суду була. Але обшук почався без адвокатів. І коли вона намагалася викликати адвокатів, їх ніхто не хотів шукати. Після того як вони приїхали, їх ніхто не хотів впускати. Провели обшук в автомобілі, приміщенні", - розповіла вона.      

Також Бернацька розповіла, що "працівники НАБУ увірвалися у будівлю… зайшли до один із кабінетів, де знаходяться матеріали справ у Європейському суді з прав людини і закрилися там з прибиральницею".

"Вони знаходилися там приблизно півтори години", - розповіла вона, додавши, що співробітники НАБУ ніяких документів не надали і вийшли з будівлі через чорний хід.

"На столі вони залишили лише протокол обшуку, який є незаконним і порушує всі норми Кримінального і Кримінально процесуального кодексу. Обшук був проведений без ухвали суду", - додала Бернацька.

За її словами обшук проводили 3 працівники НАБУ.

Вона заявила, що Мін'юст звертається до генпрокурора з заявою про злочин, який був вчинений співробітниками НАБУ у міністерстві юстиції.   

Раніше, Бернацька повідомила, що до міністерства увірвались працівники НАБУ.  

Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУМін'юстобшуки
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