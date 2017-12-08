Саакашвили поместили в изолятор временного содержания - Луценко

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Пятница, 8 декабря 2017, 22:53

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что согласно постановлению, работники Нацполиции обнаружили местонахождение Михеила Саакашвили и задержали его.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Согласно постановлению о розыске работники Нацполиции обнаружили местонахождение Михеила Саакашвили на улице Отрадной города Киева и задержали его. Задержанный помещен в изолятор временного содержания", - рассказал генпрокурор.

Планируются следственные действия и обращения в суд об избрании меры пресечения, добавил он.

Как известно, вечером 8 декабря правоохранители задержали лидера "Движения народных сил" Михеила Саакашвили.

Темы: Саакашвили Луценко полиция
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