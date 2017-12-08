Правоохранители задержали Саакашвили

Правоохранители задержали лидера "Движения новых сил" Саакашвили.

Об этом сообщил Давид Сакварелидзе.

"Задержали Михеила! Везут в СБУ на Аскольдовый!!!", - написал он.

В комментарии УП он уточнил, что Саакашвили задержали в квартире у его товарища. Это произошло около 22 часов. По словам Сакварелидзе, связи с ним нет.

Пресс-секретарь партии "Движение новых сил" Марьяна Почтар подтвердила информацию о задержании Саакашвили и сообщила в комментарии УП, что правоохранители атакуют палаточный городок.

К Саакашвили на Аскольдовый переулок приехал адвокат, он пытается пройти, но его не пускают, сообщил он в комментарии УП.

В то же время, по правилам, в ИВС пускают только в рабочие часы. У правоохранителей есть 60 часов, чтобы доставить Саакашвили в суд, и 72 часа для избрания меры пресечения.

По словам Почтар, территорию перекрыли автобусом.

Под ИВС усиливают охрану.

К СБУ, где содержится Саакашвили, подтянулись люди. На место приехала Хатия Деканоидзе.

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