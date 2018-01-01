Отныне штрафы за нарушение правил дорожного движения - до 40 тысяч

С 1 января 2018 года значительно выросли штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Это предусмотрено постановлением Кабмина, передает "Укринформ".

За управление автомобилем без прав штраф возрастает в 20 раз - до 10 200 грн. А за повторное такое нарушение - 40 800 грн. Лица, лишенные права управления, нарушив закон, будут платить штраф в размере 20 400 гривен, а за повторное совершение этого нарушения в течение года - 40 800 гривен.

Отныне за превышение скорости в населенных пунктах штраф составит 3 400 грн. Ранее он был 510 грн.

За то, что водитель покинул место ДТП, теперь придется заплатить 3 400 вместо 225 грн раньше. К тому же, такое нарушение предусматривает возможность лишения права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

Также вступает в силу постановление правительства об изменении "Положение о порядке выдачи удостоверения водителя". Теперь срок действия водительского удостоверения, полученного впервые, составит два года. Если за это время водитель не получит три или более штрафов за нарушение правил дорожного движения, удостоверения будут выдавать на 30 лет. В противном случае придется повторно сдавать экзамены на знание ПДД.

Как известно, с 1 января разрешенная скорость движения в населенных пунктах уменьшится до 50 км/ч.

Также автоматическая фото- и видеофиксация превышения скорости на авто может начаться в первом квартале 2018 года.