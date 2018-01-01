С Нового года снижается максимальная скорость в населенных пунктах

С 1 января разрешенная скорость движения в населенных пунктах будет 50 км/ч.

Соответствующее постановление №883 "О внесении изменений в Правила дорожного движения" Кабмин принял 10 ноября 2017 года.

Начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий ранее объяснил, что ограничение скорости до 50 км/ч будет установлено не на всех участках городов и поселков.

"Есть пункт 12.8 правил дорожного движения, который предусматривает, что в конкретно определенных местах органы местного самоуправления по согласованию с полицией, могут устанавливать другие знаки. И там скорость будет выше, например на проспекте Бажана или Победы (в Киеве, - ред.)" , - рассказал он.

Как известно, постановление Кабмина с 1 января 2018 года снизила разрешенную скорость движения в населенных пунктах с 60 до 50 км/ч.