Полиция открыла уголовное производство по факту убийства Ноздровской

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Понедельник, 1 января 2018, 15:19

Правоохранители открыли уголовное производство по факту убийства юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской.

Об этом 1 января сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Отмечается, что тело Ноздровской обнаружили в реке возле с.Демидов Вышгородского района.

"Тело погибшей будет направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины и обстоятельств смерти. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа под руководством начальника полиции Киевщины Дмитрия Ценова.

Как известно, ранее в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины, полиция предполагает, что это недавно исчезнувшая юрист Ирина Ноздровская.

30 декабря Вышгородское управления полиции объявило Ноздровскую в розыск. В сообщении отмечается, что она исчезла около 16:00 29 декабря.

Украинская правда

Темы: МВД полиция Киевская область убийство
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